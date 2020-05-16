影／名人防疫大作戰／研華執董何春盛：疫情改變全球供應鏈　衍生5大機會

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊經濟，也改變人類生活。工業電腦龍頭廠研華（2395）執行董事何春盛表示，從產業端來看，疫情造成全球供應鏈改變，全球化的規則重新配置（reset），但也因此衍伸出新的機會。

何春盛表示，疫情使全球供應鏈改變，全球化的規則將被重新配置（reset），很多製造工廠都從中國大陸遷移到越南、菲律賓、馬來西亞、印度、墨西哥、甚至歐洲等地；簡言之，有去中心化（decentralize）現象工廠、更接近當地市場、區域性樞紐等三趨勢正在發生。

從個人面向而言，何春盛表示，疫情使有些人的工作型態改變，過去大家都要去辦公室上班、每天跟同事道早安、跟公司的人喝咖啡等，現在有些辦公地點關閉了，並要求員工在家辦公，因此這期間越來越多人使用微軟、Zoom、Skype等線上軟體讓你和公司同事及客戶溝通。

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何春盛表示，另外，因為疫情，人們開始不去酒吧、不去餐廳和朋友吃飯，且更常叫外送了，你會意識到，原來我們的生活可以變得非常非常簡單。也因此出現五個異軍突起的市場，包括遠距醫療，在家工作相關的系統及裝置，遠距相關的視訊和軟體，線上購物，空拍及空中送貨工具等。

何春盛表示，做為一個企業，第一件事要想的，是如何針對新需求發展出新產品。因為業務人員不能去見客戶了，新產品也因為供應鏈停止運作而無法製造，但研發人員還是能日以繼夜地思考研發新產品，此期間可好好想想客戶目前最需要什麼。

何春盛說，建議回歸基本面，不要看電視了，也不要看報紙，回到最基本，思考如何在家工作，如何在家跟同事聯繫，以及如何運用線上行銷，和線上庫存追蹤。何春盛也分享研華歐洲據點的員工在家工作的配備。

對於挺過疫情，何春盛分享一句諺語「艱難時刻不會永存，但堅強的人會（Tough times never last,but tough people do）」。他相信，新冠肺炎疫情終究會過去，人們會回歸正常生活、回到辦公室辦公，也會再度到餐廳吃飯、到百貨公司逛街買東西，此時要正面思考，沒有正面思考，你沒辦法站起來，只有tough的人才能熬過tough的情況。

▼研華執行董事何春盛。（圖／資料照）