終結連3季虧損！裕隆Q1稅後純益1.97億元、年減22.1%　每股小賺0.13元

▲裕隆汽車今年第一季成功終結連三季虧損。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆汽車（2201）經2019年底積極整頓營運後，今年第一季財報顯示稅後純益為1.97億元，雖然年減22.1%，卻成功終結連三季虧損，每股純益（EPS）為0.13元。

受兩岸車市大環境市場低迷，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情，以及Nissan及Luxgen品牌銷售不如預期等因素影響，裕隆汽車第一季營收與獲利都較2019年同期衰退，單季營收175.72億元，年減12.63%。

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不過，裕隆毛利率28.86%，年增4.12個百分點；營益率3.51%，年增0.84個百分點，雙率皆較上季轉正。每股純益0.13元，略低於2019年第一季0.17元。

裕隆汽車表示，今年第一季受中國、歐美各國因應疫情影響陸續實施停工、封城等各項防疫禁令措施，進口零件供應受阻，影響國產新車生產供應，各產業經營不確定性，國產用車與購車需求減少。

另外，受認列第一季轉投資公司，裕日車（2227）、裕融（9941）、及中華車（2204）等獲利減少，以及納智捷價值鏈公司虧損，也使合併稅前淨利年衰退45%。裕隆表示，隨著疫情可趨緩，物件供應與復工狀況已呈現穩定，各項營運指標可望逐步回升。

裕隆汽車指出，2019年積極進行價值鏈策略轉型，從過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的新方向，並積極爭取海內外客戶訂單，除先前已經宣佈為Advia、Muses代工生產外，也持續評估與爭取新客戶。

展望未來，裕隆汽車透露，與鴻海共組新合資公司正在籌備階段，成立初期產品將委託裕隆汽車代工生產。新合資公司將借重鴻海ICT深耕全球客戶累積的產業資源，與裕隆多年汽車價值鏈經營經驗，提供全球客戶整體解決方案及生態系服務。