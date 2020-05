中國外交部聲稱：匈牙利反對台灣參加WHO　支持一中政策

▲中國外交部聲明表示,外長王毅致電匈牙利外長。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

台灣面對新冠肺炎(COVID-19)疫情防堵成效舉世矚目,讓不少國家表態支持台灣加入WHO或至少參加今年的世界衛生大會(WHA)。不過中國方面聲稱,外長王毅已經致電匈牙利外長,在對話中表態反對台灣參加WHO。

根據《南華早報》報導,WHA部長級會議將於18日在日內瓦舉行,台北方面熱切期待參與今年的會議,但是中國外交部聲明指出,匈牙利外長斯齊亞托(Peter Szijjarto)在電話中告訴中國外長王毅,布達佩斯不支持台灣參加WHO。

中國外交部引述斯齊亞托的話,「匈牙利始終堅持一個中國原則」。但是匈牙利的部長對話報告內容當中,並沒有提到台灣(A report about the ministers’ call by the Hungarian foreign ministry, however, made no mention of Taiwan.)。

▲匈牙利外交部長斯齊亞托(Peter Szijjarto)。(圖/路透)



匈牙利方面的聲明中提到,斯齊亞托感謝王毅,自從新冠肺炎大流行以來,中國運輸了121趟航班的醫療物資,提供給匈牙利。

雙方還討論到5G方面的合作,以及從布達佩斯到塞爾維亞首都貝爾格勒之間的鐵路建設計畫。

中國的聲明除了與斯齊亞托對話之外,還提到王毅致電愛沙尼亞與波士尼亞外長,討論新冠肺炎大流行相關議題,但是沒有過程沒有提到台灣。

台灣4月向愛沙尼亞捐贈了8萬片口罩,愛沙尼亞籍的歐洲議會議員白艾特(Urmas Paet)上周還敦促布達佩斯支持台灣加入WHO,並且強調「不允許自己被中國操控」。

▲台灣至今只有440起病例( 圖/曾梓倩製)



台灣長期以來一直在爭取WHA的觀察員,並且在這次的全球健康危機當中,盡了最大的努力,儘管新冠肺炎具備強大的破壞力,但是台灣報告僅440起病例,7人死亡。

▲台灣在馬英九與蔡英文執政期間,在WHO遭到很不同的待遇。(圖/合成照)



台灣在2009年至2016年期間以觀察員身份參加了WHA,當時台灣由對中國友好的國民黨籍總統馬英九領導,所以台灣的加入沒有遭到反對。然而,自2016年大選以來,台北與北京的關係惡化了,由親獨立的民進黨籍總統蔡英文執政,她在1月的大選贏得了第二個任期。在美國、澳洲、紐西蘭、加拿大和幾個歐洲國家的支持下,台灣並不是一個人孤單地進行爭取恢復WHO會籍運動。

►全台唯一花神廟,豪華2日遊玩到底~