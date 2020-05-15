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中國外交部聲稱：匈牙利反對台灣參加WHO　支持一中政策

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▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國外交部聲明表示，外長王毅致電匈牙利外長。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

台灣面對新冠肺炎（COVID-19）疫情防堵成效舉世矚目，讓不少國家表態支持台灣加入WHO或至少參加今年的世界衛生大會（WHA）。不過中國方面聲稱，外長王毅已經致電匈牙利外長，在對話中表態反對台灣參加WHO。

根據《南華早報》報導，WHA部長級會議將於18日在日內瓦舉行，台北方面熱切期待參與今年的會議，但是中國外交部聲明指出，匈牙利外長斯齊亞托（Peter Szijjarto）在電話中告訴中國外長王毅，布達佩斯不支持台灣參加WHO。

中國外交部引述斯齊亞托的話，「匈牙利始終堅持一個中國原則」。但是匈牙利的部長對話報告內容當中，並沒有提到台灣（A report about the ministers’ call by the Hungarian foreign ministry, however, made no mention of Taiwan.）。

▲▼匈牙利外交部長斯齊亞托（Peter Szijjarto）。（圖／路透）

▲匈牙利外交部長斯齊亞托（Peter Szijjarto）。（圖／路透）

匈牙利方面的聲明中提到，斯齊亞托感謝王毅，自從新冠肺炎大流行以來，中國運輸了121趟航班的醫療物資，提供給匈牙利。

雙方還討論到5G方面的合作，以及從布達佩斯到塞爾維亞首都貝爾格勒之間的鐵路建設計畫。

中國的聲明除了與斯齊亞托對話之外，還提到王毅致電愛沙尼亞與波士尼亞外長，討論新冠肺炎大流行相關議題，但是沒有過程沒有提到台灣。

台灣4月向愛沙尼亞捐贈了8萬片口罩，愛沙尼亞籍的歐洲議會議員白艾特（Urmas Paet）上周還敦促布達佩斯支持台灣加入WHO，並且強調「不允許自己被中國操控」。

▲▼440,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊,05/15( 圖／曾梓倩製）

▲台灣至今只有440起病例( 圖／曾梓倩製）

台灣長期以來一直在爭取WHA的觀察員，並且在這次的全球健康危機當中，盡了最大的努力，儘管新冠肺炎具備強大的破壞力，但是台灣報告僅440起病例，7人死亡。

▲蔡英文,馬英九。（圖／合成照）

▲台灣在馬英九與蔡英文執政期間，在WHO遭到很不同的待遇。（圖／合成照）

台灣在2009年至2016年期間以觀察員身份參加了WHA，當時台灣由對中國友好的國民黨籍總統馬英九領導，所以台灣的加入沒有遭到反對。然而，自2016年大選以來，台北與北京的關係惡化了，由親獨立的民進黨籍總統蔡英文執政，她在1月的大選贏得了第二個任期。在美國、澳洲、紐西蘭、加拿大和幾個歐洲國家的支持下，台灣並不是一個人孤單地進行爭取恢復WHO會籍運動。

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