奧匈31歲公主「心臟動脈瘤破裂」驟逝…留2歲幼子　外曾祖父是末代皇帝

▲奧匈末代皇帝卡爾一世曾外孫女瑪麗亞公主。（圖／取自Facebook／mariasingh）



記者王致凱／綜合報導

奧地利皇室後裔瑪麗亞公主（Maria Galitzine），5月4日因心臟主動脈瘤破裂引發心臟衰竭，於美國德州休士頓家中驟逝，享年31歲，身後留下2歲幼子。瑪麗亞公主是歐洲哈布斯堡王朝後裔，也是奧匈帝國末代皇帝卡爾一世的曾外孫女。《休士頓紀事報》（Houston Chronicle）13日刊出瑪麗亞的訃告。

瑪麗亞來自百年前歐洲赫赫有名的哈布斯堡家族（Habsburg），其外祖父奧地利的魯道夫大公（Archduke Rudolf of Austria），正是奧匈皇帝卡爾一世（Karl I of Austria）與席塔皇后（Empress Zita）的幼子。而席塔王后則來自同樣有名的波旁－帕爾瑪（Bourbon-Parma）家族。

瑪麗亞於1988年出生於盧森堡，父親為俄羅斯貴族加利津（Piotr Galitzine）；她5歲時隨家人移居俄羅斯，入讀莫斯科德國學校，隨後又赴比利時學習藝術與設計。瑪麗亞曾於比利時布魯塞爾、美國芝加哥和休士頓工作，並於2017年在休士頓與當地知名主廚辛格（Rishi Roop Singh）成婚，2人育有一子馬克西姆（Maxim）。

根據訃告，瑪麗亞還有另外3位姊妹和2位兄弟。瑪麗亞的姐姐塔蒂亞娜（Tatiana Galitzine）先前接受《休士頓紀事報》訪問時透露，他們兄弟姊妹的成長過程與普通人無異，父母從未公開過他們的皇族身份，除非受邀參加王室婚禮才會意識到自己也有王室血統。

瑪麗亞的另一位姐姐亞莉珊卓（Alexandra Galitzine）過去接受Paper City雜誌訪問時，又進一步透露他們的家庭生活。她說，「在家裡，我父親對我們說俄語，女孩們彼此說法語，男孩們則說德語。」她又說，他們家族對奧地利和俄羅斯都有很強都認同感，在奧運會上同時支持兩國運動員。

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