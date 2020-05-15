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按圖索驥「爌肉飯地圖」卻找不到怒嗆　女議員挨批喊冤：我被霸凌

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▲議員李寶銀認為陳仕賢的po文已經涉及網路霸凌。（圖／翻攝自彰化縣議會官網）

▲議員李寶銀認為陳仕賢的po文已經涉及網路霸凌。（圖／翻攝自彰化縣議會官網）

記者唐詠絮／彰化報導

「彰化爌肉飯地圖」是由文史工作者陳仕賢主筆，議員李寶銀在議會質詢，有民眾按圖索驥，一到現場竟是豬肉攤、賣菜、旅行社，店名也錯置，陳仕賢隨即臉書自清，po文批評議員的素質差媒體也跟著亂報，但就是文末還寫上5字「沒事別惹我」，15日在議會再掀波瀾，女議員涂淑媚聲援，氣得喊「網路霸凌」。

對此《ETtoday新聞雲》記者也去電詢問陳仕賢，陳仕賢指出，當初為了故宮肉形石展覽，城觀處拿了69家爌肉飯店家資料，要他10餘天完成摺頁「彰化爌肉飯地圖」文宣，他也實際走訪了快40家，其餘20多家就根據城觀處的資料整理，但是議員質詢的部份，他也說店家很多都是寄人籬下，有的是白天菜攤、晚上賣爌肉飯，有的是在旅行社門口擺攤，「爌肉飯在彰化要經營真的不容易」。

請繼續往下閱讀...

▲議員李寶銀認為陳仕賢的po文已經涉及網路霸凌。（圖／翻攝自彰化縣議會官網）

▲爌肉飯美食地圖。（圖／翻攝自彰化縣政府城觀處）

他也檢視了爌肉飯摺頁，資料都是縣府給的，至於後來換人經營真的不得而知，就像招牌還掛著新町爌肉飯，但現在賣的業者也不是新町，就他個人所知只有一家店家需要修正，這些都是事實，如今這篇po文也刪除了。

李寶銀將陳仕賢在臉書po文攤在議會殿堂質詢，認為他文末「出手打我前先衡量自己的能力、談笑之間見真章、沒事別惹我」，這3句話有「污衊、毀謗、霸凌與恐嚇」，讓她們感到害怕，立即要求彰化縣警察局長方仰寧依法調查；同時也要城觀處慎選廠商。

據了解，目前這份摺頁已經被索取一空，縣府也因此提供網路下載，如今也為此先從網路下架，暫停發行摺頁，待城觀處進行查訪改正後，再從新發行。

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