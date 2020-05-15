人民幣定存利率直降　存款餘額創6年2個月以來新低

▲ 4月人民幣存款餘額創下6年2個月以來新低。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（15）日公布4月銀行辦理人民幣業務概況，其中人民幣存款餘額創下6年2個月以來新低。

根據央行公布之人民幣業務統計數據，在人民幣存款餘額部分，4月DBU人民幣存款餘額2135.09億元（人民幣，下同）、較3月減少70.2億元或3.18%，OBU存款餘額325.04億元、較3月增加9.06億元或2.87%，合計總共為2460.13億、較3月減少61.14億元或2.42%。

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央行外匯局行務委員陳婉寧表示，DBU大幅減少逾70億元，其中個人戶減少7億，其餘皆為法人戶減少；定存與活存部分則是定存減少74.9億、活存增加4.7億人民幣。法人戶減少原因，包含保險公司匯出人民幣資金投資國外債券、電子業支付三角貿易貨款、法人投資新發行一檔規模2.8億的人民幣計價基金。

在個人戶存款減少部分，4月有3檔新發行的人民幣計價目標到期基金、規模1.87億人民幣，目標到期基金包裝成投資型保單賣給個人戶，造成個人戶存款減少。而整體國內投信發行人民計價基金淨申購為8.06億人民幣。OBU增加部分，則因台商從大陸匯入股利收入。

DBU與OBU存款餘額合計是103年1月（2145.22億）、6年2個月以來新低。陳婉寧指出，4月新台幣兌人民幣匯率相對強勢，升值1.54%，其中人民幣兌美元匯率約持平，但新台幣兌美元匯率則是走強。

▲ 人民幣兌美元匯率4月波動不大。（圖／路透）

陳婉寧表示，影響人民幣存款因素複雜，美國疫情嚴重但美元也強，新台幣走強是否跟疫情有絕對關係，也很難說；另一種說法是台灣在中美貿易戰中是相對受益國家，國際資金相對看好台灣經濟與股市，但外資匯出也不少，因此匯率較難講單純分析影響原因。而大家持有人民幣除了看利率也看前景，尤其定期存款是需要放一段期間，難免要看經濟前景，未來如復工情況、疫情控制情況、整體經濟狀況等，都值得留意。

在貼現及放款部分，變動金額不大，DBU貼現及放款為5.41億元、OBU為149.84億元，合計為155.25億元、減少3.4億或2.14%。

匯款總額部分，DBU匯款總額為720.28億元，較3月減少90.59億元或11.17%；OBU匯款總額為560.44億元，較3月增加19.63億元或3.63%，合計匯款總額為1280.72億元、較3月減少70.96億元或5.25%。

陳婉寧指出，DBU減少幅度大，主要為投信業者3月遇到人民幣計價基金贖回潮，導致上月大幅贖回、影響到匯款量，基期相對較高。

今日各天期最優人民幣定存利率，1月期為日盛銀行1.5%、3月期為日盛銀行1.9%、6月期為上海商銀2.48%、9月期為日盛銀行1.9%、1年期為聯邦銀行2%，陳婉寧指出，人行利用各種貨幣政策工具營造寬鬆環境，各天期利率除了6個月期利率較3月底利率有增之外，其他天期人民幣利率降幅在0.15~0.45%之間。