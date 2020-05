新加坡研發1小時抗體檢驗工具　驗證疫苗「中和抗體」重要關鍵

▲新加坡研發能夠找出「中和抗體」的檢驗試劑組。(圖/翻攝自Duke-NUS Medical School twitter)



記者林彥臣/綜合報導

新加坡國立杜克醫學院(Duke-NUS Medical School)推出了新的新冠肺炎(Covid-19)測試工具,這項工具只需1個小時,即可檢測受檢者以前是否感染過新冠病毒,大幅縮短過去需要幾天的測試流程。

根據《海峽時報》(The Straits Times)報導,新的檢測工具稱作cPass測試組,它可以驗證潛在疫苗是否有效,檢查已感染人口比例,利於後續追蹤,這對於正準備放寬「阻斷措施」的新加坡來說,至關重要。

由國大醫學院王林發(Wang Linfa,音譯)教授領導的研究團隊表示,這款抗體試劑組可供新加坡當地醫院使用,可以分離檢驗出特定抗體,檢驗出中和新冠病毒的抗體並防止其感染其他的細胞。

當某人被病毒感染,體內會產生多達上千種的抗體,這些抗體可與病毒結合,稱為「結合抗體」(binding antibodies)但並非所有抗體都能中和病毒,能中和病毒的抗體被稱為「中和抗體」(neutralising antibodies)。

王林發教授說,與目前正在使用的其他測試相比,cPass的優勢在於它速度快,可以挑出此類抗體,並且可以應用於研究或醫院環境,而不需要專門的專業知識和設備,其他用來檢測「中和抗體」的新冠病毒試劑組需要使用活病毒、細胞、高度專門的操作人員及複雜的實驗室程序,往往要好幾天才能取得結果。

