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新加坡研發1小時抗體檢驗工具　驗證疫苗「中和抗體」重要關鍵

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▲▼新加坡研發能夠找出「中和抗體」的檢驗試劑組。（圖／翻攝自Duke-NUS Medical School twitter）

▲新加坡研發能夠找出「中和抗體」的檢驗試劑組。（圖／翻攝自Duke-NUS Medical School twitter）

記者林彥臣／綜合報導

新加坡國立杜克醫學院（Duke-NUS Medical School）推出了新的新冠肺炎（Covid-19）測試工具，這項工具只需1個小時，即可檢測受檢者以前是否感染過新冠病毒，大幅縮短過去需要幾天的測試流程。

根據《海峽時報》（The Straits Times）報導，新的檢測工具稱作cPass測試組，它可以驗證潛在疫苗是否有效，檢查已感染人口比例，利於後續追蹤，這對於正準備放寬「阻斷措施」的新加坡來說，至關重要。

由國大醫學院王林發（Wang Linfa，音譯）教授領導的研究團隊表示，這款抗體試劑組可供新加坡當地醫院使用，可以分離檢驗出特定抗體，檢驗出中和新冠病毒的抗體並防止其感染其他的細胞。

當某人被病毒感染，體內會產生多達上千種的抗體，這些抗體可與病毒結合，稱為「結合抗體」（binding antibodies）但並非所有抗體都能中和病毒，能中和病毒的抗體被稱為「中和抗體」（neutralising antibodies）。

王林發教授說，與目前正在使用的其他測試相比，cPass的優勢在於它速度快，可以挑出此類抗體，並且可以應用於研究或醫院環境，而不需要專門的專業知識和設備，其他用來檢測「中和抗體」的新冠病毒試劑組需要使用活病毒、細胞、高度專門的操作人員及複雜的實驗室程序，往往要好幾天才能取得結果。

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