▲台電現正推動民生住宅用戶智慧電表佈建，民眾可透過具有通訊傳輸功能的智慧電表，結合網站、手機App或居家顯示器讓「用電可視化」，即時掌握自身用電。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

不少民眾居家防疫，長時間宅在家追劇上網，也怕電費飆高。台電推出「智慧能源管理試驗計畫」，結合物聯網概念，用手機App即可監控自身用電、甚至設定電費上限，還可以遠端控制冷氣、開門鎖等，讓民眾方便監控自家用電。

為讓民眾生活更便利，台電持續推廣智慧電網，其中可自行回傳用電數據的智慧電表是關鍵基礎，目前已安裝超過60萬戶，目標今年底完成100萬戶，未來民眾可自行搭配家庭能源管理系統(Home Energy Management System, HEMS)，體驗更多有感的智慧應用。

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台電說明，用電佔全台達60%以上的2.5萬個高壓用戶，目前皆已安裝智慧電表，可協助用戶與台電同步掌握用電，而台電也接續推動民生住宅低壓用戶安裝智慧電表，「台電e櫃檯」App也預計6月底正式推出用戶用電分析新功能。

▲台電利用台北市忠孝東路上自有出租房舍，推出「智慧能源管理試驗計畫」，打造全國首座民間應用的智慧能源社區，結合物聯網概念，用手機App即可監控自身用電、甚至設定電費上限，還可以遠端控制冷氣、開門鎖等。（圖／台電提供）

官員指出，與傳統機械電表相比，一般民眾可透過具有通訊傳輸功能的智慧電表，結合網站、手機App或居家顯示器(IHD)讓「用電可視化」，即時掌握自身用電，不用再透過人工抄表、兩個月後拿到電費帳單才知用多少電。

台電表示，住戶可搭配HEMS專用手機APP即時看見自身用電資訊、用電趨勢及同期電費比較，甚至還可設電費上限，幫助民眾有效節電、控制花費；除此之外，還可連結家中電器，如用手機遠端開關冷氣與設定排程，還可當大門電子鎖鑰匙，實踐智慧便利生活。

▲台電現正推動民生住宅用戶智慧電表佈建，民眾可透過具有通訊傳輸功能的智慧電表，結合網站、手機App或居家顯示器讓「用電可視化」，即時掌握自身用電。（圖／台電提供）

我國智慧電表布建規劃參考歐美日經驗，然由於國內建築物密集且電表多設於地下室、通訊死角的獨特環境，讓智慧電表布建過程中最困難也最關鍵的數據傳輸通訊，成為最大挑戰，台電因而聯手工研院，並成功向交通部爭取公用事業通訊專用頻段，研發出最適合台灣的智慧電表，目前針對民生住宅用戶，已安裝超過60萬戶，目標今年底完成100萬戶、2024年達300萬戶。