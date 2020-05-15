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差1題爽拿3700萬！退休醫上益智節目突「棄權」　原因曝光...掌聲響爆

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▲湯斯利是一名退休醫師。（圖／翻攝自Who Wants To Be A Millionaire 節目推特）

▲湯斯利是一名退休醫師。（圖／翻攝自Who Wants To Be A Millionaire 節目推特）

記者曾羿翔／綜合報導

英國已退休醫師湯斯利(Andrew Townsley)日前參加益智問答節目《誰想當百萬富翁？》（Who Wants To Be A Millionaire？），一路答題正確到第14關，再答對第15題就能把大獎100萬英鎊（約新台幣3680萬元）帶走，沒想到他卻決定「棄權」，原因曝光後獲得許多掌聲。

綜合外媒報導，湯斯利答對14題已累積50萬英鎊的獎金（約新台幣1842萬元），如果答對第15題則可成為開播以來第6位「全部答對」的挑戰者，當時他還有一個call out的求救機會，電話那頭的朋友卻不知道解答。

湯斯利突然說，因為不知正確答案，他不想要因為賭運氣而失去前面累積的獎金。此話也讓主持人相當驚訝，其實湯斯利心中的答案D是正確的，不過他最後受訪也強調自己並不會後悔且很滿意。

據了解，湯斯利遇到的第15題題目為「在汽機車競賽歷史上，哪個比賽是最早舉辦的？」A選項為利曼24小時耐力賽；B為摩納哥大獎賽；C為印第安納波利斯 500 英里賽事；D為曼島TT賽。

報導也指出，湯斯利如果第15題決定作答且錯誤，會讓前14題累積下來的50萬英鎊獎金大扣，只剩6.4萬英鎊。

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