內幕／台積電赴美設廠「不意外」！兩大考量曝光　供應鏈爆：川普國安政策也有關

▲台積電赴美勢在必行，主要有兩大層面考量。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

針對全球晶圓代工龍頭廠台積電（2330）決定赴美設廠，台積電供應鏈向《ETtoday新聞雲》記者表示，台積電去美國設廠一定會發生，唯獨意外的是「地點」和「時間」。知情人士表示，台積電赴美設廠勢在必行，主要是考量兩大層面，第一是美國「去華為化」，第二是擔心台灣的電力不夠。

知情人士說，第一層面是美國的「去華為化」，從2018年聯電晉華事件，美國政府以經濟間諜罪起訴聯電、陸廠福建晉華兩公司，聯電與福建晉華的技術合作停擺，甚至還裁撤相關技術團隊上百人，美國政府顯然就是告訴台積電：「我一出手就可廢掉一個廠。」

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盤點台積電前5大客戶：蘋果（AAPL）、輝達（NVDA）、超微（AMD）、賽靈思（XLNX）、高通（QCOM）等，全部都是美國公司，知情人士說，基於美國政府近兩年的貿易戰基調，台積電有此決策並不令人意外。供應鏈也淡然表示：「我們都知道，台積電總有一天會去美國設廠。」

供應鏈有此看法不是沒有原因，主要是受川普嚴格執行的「去華為」及美國國家安全考量政策影響。

「去華為」策略多嚴苛呢？從2019年IEDM國際電子元件旗艦國際會議的現場氛圍可見一般。IEDM是指標性的半導體產業技術高峰會議，每年12月都有來自全球最頂尖的半導體與奈米科技專家，一同探討最新電子元件和技術發展趨勢。

根據參與美商供應鏈表示，2019年12月，業者們出席這盛會前就被公司口頭上交代：「不能與華為及旗下IC設計公司海思的人有太多交流！」即便是coffee break也僅能點頭寒暄，再更深的技術甚至談合作可能性一律禁止。

第二層面是擔心台灣電力不夠用。知情人士表示，5奈米製程包含了十幾道EUV微影步驟，眾所皆知，EUV耗能耗電，對於一個動輒月產7、8萬片的Giga Fab而言，所有製程加起來所需的電力供應十分可觀，幾乎等同於一個電廠的供電量，這也是為何需要不少綠電。

供應鏈表示，如果台灣未來無法提供台積電每個月50萬片以上的供電，台積電出走是「不得不的選擇」，且從地、水、電、人這些考量，只剩中國和美國可考慮。