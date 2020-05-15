日本首度認定「因公染疫」為職災！醫護+服務業成功請領勞保給付

▲日本首度認定因公染疫為職災。（示意圖／Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省透露，近日已經認定1名因照護病人感染新冠肺炎的醫護人員與1名染疫服務業職員為職災，並在本週發給兩人勞動保險賠償金。據悉，這2人也是日本國內首度認定「因業務感染新冠肺炎」為職災的例子。

厚生勞動省目前針對從事醫療與照護工作的確診案例，除非被舉證是在工作以外的地點染疫，原則上皆認定為職災。而其他產業的人員如果是從事與顧客的接觸機會高的工作（例如服務業等），那麼即使無法判別感染途徑，也會根據個案進行個別判斷。而此次被認定為職災的感染者中，一人為醫護人員，另一人則從事於服務業。

厚生勞動省並未詳細說明兩人的感染細節，但這是日本國內首次「因公染疫」被政府認定為職災的案例。據了解，截至14日以前，因在工作過程感染新冠肺炎並向政府申請職災補助的民眾共有39人，其中有19人為醫護人員、11人為社福照護機構工作人員，其餘則為製造業、批發零售業。

另一方面，厚生勞動大臣加藤勝信也在內閣會議後的記者會上，向各醫療機關呼籲並通知全國勞動局表示，「希望染疫的醫護人員能夠迅速地向政府申請職災補助。相關單位會盡全力協助安排一切手續。」

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