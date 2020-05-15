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歐洲各國Q1經濟衰退比慘！德國下滑2.3%　英國3月GDP創史上最大跌幅

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▲圖庫386,經濟衰退,GDP,金融風暴,金融危機,熊市。（圖／路透）

▲各國經濟陷入嚴重衰退，GDP接連出現史上最差。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

外電報導，德國經濟第一季較去年同期衰退2.3％，創下2009年金融危機以來最大季度降幅；英國第一季經濟也萎縮2％，尤其3月國內生產總額（GDP）降低5.8％，創下史上最大月度降幅。許多商店和工廠不得以在三月關閉，除了遏止病毒蔓延，也欲減損對經濟活動造成的巨大影響。

路透社報導指出，德國聯邦統計局公布的數據顯示，今年一到三月，德國GDP較去年同期萎縮2.3％，先前，接受路透調查的分析師預估，德國GDP經調整後，會較上季度萎縮2.2％，較去年同期萎縮2％。

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分析師們表示，由於封鎖措施延長至5月初，且仍有許多旅遊業和餐飲業仍處於歇業狀態，預期第二季的萎縮程度將持續擴大。

不過由於德國有16個州決定保持部分工廠和建築工地的開放，以及梅克爾政府推出了前所未有的振興計劃，因此相較於法國和義大利，德國的情況似乎還要好得多，法國第一季經濟萎縮5.8％，義大利則萎縮了4.7％。

英國首相強森（Boris Johnson）三月宣布全國封鎖政策以來，也導致該國經濟停擺；根據英國國家統計局公布的最新數據顯示，第一季度經濟比去年同期下滑2％，其中，3月份GDP月減5.8%，創下1997年以來最大月度跌幅，所幸數據仍優於先前分析師預期的7.2％跌幅。數據顯示，影響英國第一季經濟衰退主要是因為淨貿易和消費支出，包括住宿下降14.6％、旅行社下降23.6％、汽車貿易下降10.7％。

英國央行上週預測，第二季GDP將下降25％，今年度GDP總計下降14％，會成為自1706年來最慘的年度衰退。不過央行也強調，經濟衰退預測是暫時的，之後也有可能會漸漸復甦。

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