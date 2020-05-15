美參院通過自由法案　讓FBI無搜查令可監看民眾上網記錄

▲美國政府非常關心他的人民，所以經常監看他們的上網記錄，看他們是吃得飽、穿得暖。(示意圖／視覺中國)

國際中心／綜合報導

「今日俄羅斯」電視台周三(13日)報導，美國參議院當天投票否決了一項限制監控美國民眾網路記錄的修正案。如此一來，執法部門仍然可以在無搜查令的情況下，攫取一般民眾的網路流覽和搜尋記錄。

美國參議院周三開會，討論對《美國自由法案》(USA Freedom Act)部分條款的重新授權問題。該法案是一項內容廣泛的國內監控法案，已於今年3月到期。在美國參議院多數黨(共和黨)領袖麥康奈將該法案提交參議院表決時，一個由兩黨議員組成的小組提出了一項修正案，希望明確禁止美國執法部門在沒有搜查令的情況下監看美國民眾的網路瀏覽和搜尋歷史。

投票之前，麥康奈曾呼籲他的同僚否決該修項正案。周三投票時，10名民主黨參議員接受了麥康奈爾的建議，最終投票結果為59票贊成、37票反對。一票之差，讓該修正案無法獲得通過所需的五分之三多數票。

前美國總統參選人桑德斯曾在今年2月反對國會重新授權《美國自由法案》，但周三他沒有出席投票。網友對這位「進步主義領袖」沒有參加投票表示憤怒。

報導指出，美國大規模監控並不存在黨派分歧問題。儘管美國民主黨經常被形容為「公民自由黨」，共和黨被形容為「永遠戰爭黨」， 但在監控問題上兩黨之間意見並不相左。

麥康奈是在本周向美國參議院提交了《美國自由法案》。但今年3月，該法案在民主黨佔多數的眾議院以278票對136票獲得通過，完全沒有附加任何限制修正案。

此外，重新授權是由紐約州眾議員納德勒和加州眾議員希夫發起的。這兩位民主黨人幾乎在所有事情上都跟麥康奈意見相左，支持擴大政府監控的範圍卻是例外。

反對修正案的民主黨議員還包括范士坦。她在2012年投票支持延長911時期通過的《愛國者法案》(Patriot Act)，並堅決支持美國國家安全局(NSA)未經授權的監聽計畫，該計畫在2013年史諾登事件爆發後，她稱史諾登為「叛徒」。

然而，當范士坦所在的美國參議院情報委員會就中情局(CIA)2014年的刑訊逼供行為撰寫長篇報告時，范士坦卻表達了「嚴重擔憂」，認為CIA正在監視她所在委員會的電腦。

諷刺的是，范士坦當時宣稱，「CIA的搜查可能違反了美國憲法第四修正案和《電腦欺詐和濫用法案》。」 事實上，所有在周三投票反對修正案的10名民主黨議員，都在2015年投票支持《美國自由法案》，讓它輕鬆獲得當時民主黨佔多數的參議院超過一半的票數。