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疫情洗牌？貝佐斯仍蟬聯第一　有望在6年後成為史上首位「兆億富豪」

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▲▼亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，正當外界以為全球首富的順序將要大洗牌時，調查數據網站Comparisun就推估了全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的財力，發現即使經過疫情襲擊、前妻索取高額贍養費，他仍然穩坐全球首富的寶座，且財產總額有望在2026年破兆，成為史上第一位破兆的「兆億富翁」。

根據《商業內幕》報導，Comparisun在最近調查了《富比世》統計的全球最有錢的25位富豪，發現將有11位有望在此生中成為「兆億富翁」，其中速度最快的就是今年56歲的貝佐斯。且貝佐斯即使先前才轉讓了價值380億美元（約新台幣1.1兆元）的亞馬遜股票給前妻，他的財力仍以每年平均34%的速度成長。

▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲亞馬遜未受到疫情衝擊，反而股價大漲。（圖／路透社）

不過，《富比世》的數據僅累計到去年9月，還未算上亞馬遜在疫情爆發後的收益。由於疫情衝擊，許多人改以在加線上購物，因此亞馬遜的股價在也疫情期間飆漲。貝佐斯的身家約為1380億美元（約新台幣4.1兆元），且今年他就已經賺進283億美元（約新台幣8458億元）。

此外，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也有望在2036年加入「兆億富翁俱樂部」，且他也是這群富翁中最年輕的一位。

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