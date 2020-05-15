中信銀推零接觸理財服務升級　查匯率「用講的」嘛ㄟ通

▲中信銀首創對話式匯率查詢及試算功能，「用講的」就能輕鬆掌握匯率資訊並試算各國幣值。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，國銀推出的「零接觸理財」服務超夯，中信銀行宣布，16日推出首創對話式匯率查詢及試算功能，融入智能互動設計，不僅能提供當下匯率、比較過往匯率，更能結合帳戶餘額做幣值換算，「用講的」就能輕鬆掌握匯率資訊並試算各國幣值。

根據中信銀行統計，線上換匯筆數（含網路銀行與「中信 Home Bank」APP）占比逐年提升，2019年底占該行總換匯筆數的83%，其中利用「中信 Home Bank」APP換匯為大宗，占比來到57%。

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中信銀行表示，「中信 Home Bank」APP是該行客戶目前主要使用的換匯通路，客戶通常先查匯率，部分民眾會試算金額、查帳戶餘額，然後進行換匯交易。

為優化客戶體驗，中信銀行指出，這次推出的線上對話式匯率查詢及試算功能，讓客戶在登入「中信 Home Bank」APP情況下，開啟語音助理「小B」，即可開始使用。

這項服務除了查詢最新匯率，還可詢問「目前美金匯率有比昨天好嗎？」系統將提供2天匯率讓客戶比較；若詢問「我的美金帳戶可以換多少台幣？」系統則自動查詢客戶帳戶餘額並換算幣別金額。

中信銀行表示，無論換匯、設定匯率到價通知、預約分行存提外幣等，皆可向語音助理「小B」說出需求，系統將直接導引至對應頁面，「用講的」都會通。