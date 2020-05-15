5月台商申請匯回的新增資金119億元　月增逾兩成

▲台商資金回台，累計至5月中旬已經達937億元，至6月中將挑戰千億元大關（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（15）日公布，台商依據境外資金專法申請匯回統計資料，至5月15日累計申請匯回的資金為937億元，其中4月中到5月中的新增資金為119億元，相較於3月到4月因為新冠肺炎（COVID-19）疫情干擾，僅為97億元，有明顯回溫月增超過兩成，達22.6%。

就台商申請回台的軌跡來看，2月中到3月中新增資金還有157億元；但是到了3月中到4月中，就掉到97億元，4月中到5月中雖然恢復動力，新增資金衝破百億元，但是卻未再創一波高峰。

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根據財政部統計資料顯示，從去年8月15日《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金匯回專法）上路到今年5月14日，申請匯回的件數為401件，4月中到5月中新增申請件數為74件，而累計申請金額達到937億元，新增金額為119億元。

其中，個人申請匯回的累計件數有236件，金額為303億元；而企業申請匯回的累計件數有165件，申請匯回的金額有634億元。累計核准的件數為374件，累計核准金額為885億元，已經匯回的金額為324件，匯回的金額達811億元。

財政部所推動的境外資金專法，主要目的是因應中美貿易戰爭與全國反避稅潮流之下，提供想要回台投資的台商一條返鄉的路。依循資金匯回專法規範將資金匯回的台商，上路回來的首年稅率為8%、第二年為10%，如果實質投資的話，還可以再退一半，等於首年稅率為4%、第二年僅為5%。

▼累計至5月中，台商申請資金匯回台灣情形。（圖／財政部提供）