永豐餘Q1合併稅後淨利6.35億元、EPS0.38元　優於去年Q4

▲永豐餘。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

永豐餘今（15）日召開線上法說會，受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸春節延後開工，全球市場需求減緩，第一季合併營收為161.92億元，年減6.8%。不過，第一季營業淨利仍達9.16億元，稅後淨利歸屬於本公司業主6.35億元，季增達42.38％、年增近4.24倍，創2003年以來同期次高，每股盈餘（EPS）0.38元，優於去年第四季0.27元及同期0.07元。

永豐餘表示，受惠於新冠肺炎疫情擴散全球，旗下子公司在疫情爆發時，公司立即投入配合各地生產疫用品外盒、外箱、家庭用品及抗菌清潔用品，齊心協助穩定民生需求。第一季雖先有中國大陸防疫停工及後續全球各地陸續緊急狀態影響，然台灣疫情控制領先全球，工紙紙器需求有急單支撐持穩，消費品事業群則因民眾防疫需求，紙品、潔品需求走揚。

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永豐餘說，展望第二季，受全球各地經濟活動尚未完全復甦影響，訂單能見度尚不明朗；永豐餘將嚴謹控制經營風險，督促各事業以穩健經營的核心思維，展現最大的行動力與韌性。

另外，永豐餘將陸續推動經營已成熟的子公司規劃上市，透過多元籌資管道，支持各子公司加速轉型成長。隨著子公司上市，回收資金，實現長期投資利益，並活化資金配置，重新投入培育新事業，以提升整體投控經營績效，持續創造股東合理投資價值。