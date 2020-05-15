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12歲孤女遭舅舅性侵3年還被舅媽打　崩潰泣訴：寧願自己住森林

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▲▼女童,受虐,受暴,性侵。（示意圖／CFP）

▲女童慘遭舅舅一家虐待。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

泰國素可泰府(Sukhothai)一名12歲女童近來報案，無父母可以依靠的她，從9歲開始慘遭舅舅一家人打罵虐待，甚至被舅舅性侵長達3年，身心飽受虐待的她報案時忍不住哭訴，寧願自己1個人住在森林，也不要再回到那個可怕的「家」。

《泰國日報》報導，警方12日接到當地兒童與家庭收容所報案，12歲女童指控自己長期遭收養她的舅舅一家人虐待，除了會被打罵，舅舅每次還會趁舅媽外出工作時性侵她，每月次數多達7至8次，但因為遭到威脅一直不敢告訴外人。

女童本月6日再次遭到性侵，忍無可忍的她本來想要尋死，幸好遇到村長幫助，才被安置至當地婦幼收容中心。警方調查發現，女童父母4年前分居後，原本是與母親一同居住，直到對方因為持有毒品被抓，才會被送去與舅舅居住在一起。舅舅落網後否認所有犯行，本案目前仍在進行調查中。

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