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女嬰「離奇陳屍」資源回收場！警方曝「她才剛出生」…急追生母下落

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▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲英國一名女嬰陳屍資源回收場，死因不明。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／編譯

英國薩福克（Suffolk）發生一起可怕事件，一名女嬰14日被發現陳屍資源回收場。警方透露，嬰兒才剛出生，但是死亡原因不明，相關單位已經展開調查。他們認為，親生母親很有可能需要醫療協助，因此也呼籲對方主動聯繫。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在薩福克小城鎮「尼漢姆市場」（Needham Market），一名女嬰14日下午3時左右被發現陳屍資源回收場。警方接獲通報抵達現場，他們透露，嬰兒才剛剛出生，但根據目前資訊「無法解釋」確切死因。

當地警方已經對此展開調查，積極尋找親生母親下落。他們認為，這名女性很有可能需要醫療協助。署任偵查總警司（Detective Chief Superintendent） 布里奇（Eamonn Bridger）說，「我們理解，這對於嬰兒的母親而言是一個非常痛苦的經驗。我們目前的第一優先任務，就是確保她獲得所需照顧和協助。」

警方呼籲嬰兒的親生母親主動聯繫，布里奇說，「我正在對嬰兒的母親發出直接呼籲。毫無疑問，她也許非常害怕，但是我們與她取得聯繫，或者與她認識的人聊一聊，這是很重要的。」

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