台積電赴美設廠要過經濟部這一關　投審會點名二大審查關鍵

▲台積電今（15）日證實即將赴美國設立五奈米廠，新廠落腳美國亞利桑那州，預計於2024年量產。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

台積電今（15）日證實即將赴美國設立五奈米廠，落腳亞利桑那州預計2024年量產，經濟部投審會表示，由於投資金額在新台幣15億元以上，依規定必須向投審會遞件申請，屆時將以資金流向與對產業供應鏈的影響二大面向，邀集科技部、金管會、中央銀行進行跨部會審查。

美國政府多次與台積電與英特爾等多家半導體企業討論，在美國興建晶片工廠，台積電董事長劉德音稍早在第一季業績說明會中已針對赴美設廠事宜，表示會積極評估，台積電今天正式於官網宣佈赴美投資設廠。

請繼續往下閱讀...

▲對於台積電預計赴美設廠，經濟部投審會表示將以資金流向與對產業供應鏈的影響二大面向，邀集科技部、金管會、中央銀行進行跨部會審查。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部官員分析，台積電對於海外設廠的評估，必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈完備等三大要件，由於蘋果是台積電第一大晶片代工客戶，如果蘋果肯點頭，才有可能驅策台積電成行，但蘋果可能因此付出昂貴的代價；不過，台積電不評論客戶任何細節。

台積電目前投資重心全在台灣，經濟部長沈榮津日前也指出，台積電後續還有高達2.7兆元的投資，先進製程技術已推進準備三奈米試產，二奈米也進入尋求技術路徑，確保居於半導體先進製程領先地位。

經濟部表示，政府對此次台積電赴美投資一案，因係商業決定，樂觀其成。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，半導體將會扮演關鍵角色，推動台灣經濟發展，並延攬與培育半導體專業人才、創造更多就業機會，使台灣成為全球半導體產業重鎮，帶動整體高科技產業的發展。

工業局指出，台積電持續深耕台灣與擴大投資，目前台積電在台灣的產能達其全球總產能的90%。台積電在台設立之5奈米廠已在今(2020)年上半年量產，且將持續在台興建5奈米暨以下製程廠，其投資總額超過新台幣1.2兆元，而最先進的3奈米製程更將領先全球競爭對手，預計於2022年量產。不論是研發中心或是產能設置，都仍是以台灣本地為主，在在顯示台灣仍為台積電技術與產能的配置重心，展現台積電根留台灣與擴大投資的決心。

台積電先進製程領先全球，市場遍及全球各地，2020年全球總產能約為1,300萬片12吋晶圓約當量，晶圓製造產能世界第一。台積電為我國半導體產業界的龍頭，也是全球最大的專業積體電路製造服務公司，公司營收佔全球晶圓製造總營收約5成，全面涵蓋自（大於）0.5微米製程至最先進的製程技術，即現今的5奈米製程。



►台積電宣布：在美國亞利桑那設立5奈米晶圓廠！斥資近3600億元 2024年量產

►台積電前進美國「非去不可」 謝金河：象徵台美聯手重要關鍵

►台積電赴美設廠 外媒分析：川普勝利、華為受益