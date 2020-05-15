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社區專家有巢氏房屋「實價登錄3.0」　即日起全台門市免費提供

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▲▼有巢氏,實價登錄,房價,永慶房屋,社區專家。（圖／業者提供）

▲有巢氏房屋「社區房價一覽表」，揭露真實房價。

圖、文／有巢氏房屋提供

在17年前成立之初，有巢氏房屋就以「社區專家」為品牌定位，加上親切的「小巢」經紀人服務品質，強調「深耕在地」、「社區大小事．都找有巢氏」的里長形象，不僅贏得消費者認同、也獲得加盟店東們的青睞。

為更落實永慶房產集團保障消費者權益的承諾，有巢氏房屋自今年5月份起加入「實價登錄3.0」行列，提供成交行情資訊揭露至門牌。現在，消費者只要上有巢氏房屋網站，或到全台有巢氏房屋門店，都可免費索取「社區房價一覽表」。

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永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出：「自永慶房屋、永慶不動產陸續推出『實價登錄3.0』後，許多有巢氏房屋的店東積極爭取，甚至透過各區經管會連署表態，希望加入『實價登錄3.0』行列。因為他們看到各界對『實價登錄3.0』的高度肯定，也認同－更透明、更即時的成交資訊，是健全房市發展的關鍵。」

▲▼有巢氏,實價登錄,房價,永慶房屋,社區專家。（圖／業者提供）

▲鄭珮紾和其他店東積極爭取加入「實價登錄3.0」行列。

社區專家第一品牌　選擇與消費者站在一起

「加盟5年，真心覺得選對了！」來自信義房屋的有巢氏房屋大里康橋加盟店店東范益彰進一步分享，深度聯賣讓業績平穩成長，每年都在2500萬元左右。而小巢的「社區房價一覽表」，領先政府和業界，主動將成交行情揭露到門牌，用實際作為保障消費者權益，讓我覺得很驕傲。

有巢氏房屋台中忠明加盟店店東鄭珮紾和有巢氏房屋嘉義興業加盟店店東黃至弘也認為說，「只有跟消費者站在一起，才是永續經營之道！既然『實價登錄3.0-將成交行情揭露到門牌』是消費者要的，當然要趕快推動！」在永慶房屋推出「實價登錄3.0」服務時，他們就積極爭取，希望有巢氏房屋也能盡快加入，除了保障消費者權益，更認為「實價登錄3.0」帶來的透明公開，對健全房市發展影響深遠。

▲▼有巢氏,實價登錄,房價,永慶房屋,社區專家。（圖／業者提供）

▲范益彰店東認為「實價登錄3.0」有助於房市健全發展。

深度聯賣、品牌定位、集團資源　吸引6成同業加盟

有巢氏房屋有集團的支援，在品牌力、科技力與深度聯賣的綜效下，全台的有巢氏房屋都有不錯的成績，也讓有巢氏房屋持續吸引其他房仲品牌從業者加入。根據有巢氏房屋內部統計：約有6成的有巢氏房屋店東，來自同業轉招和創業，包括，信義房屋、住商不動產、21世紀不動產和中信房屋等，就佔了5成。

另一方面，面對疫情衝擊，有巢氏房屋持續展現堅強實力！今年1-4月已新展超過25店，全台店數穩健邁向350店。值得一提的是，有巢氏房屋自2017年到2019年，平均每9天就開出1家新加盟店！而且，這3年來整體業績及聯賣業績的年成長率，皆突破3成，2019年聯賣業績更是2018年的1.6倍！顯見永慶加盟三品牌深度聯賣績效驚人，已成為加盟店穩健的業績來源。

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