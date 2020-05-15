疫情趨緩振興經濟為要務　兩岸產學視訊會！共同呼籲盡速恢復「小三通」

▲廈門金門台中舉行經濟文化交流視訊會，呼籲盡快恢復小三通。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情持續，兩岸小三通暫停重創金門觀光旅遊業及台商運作，廈門市台商投資企業協會邀集金門與台中市的產學代表，進行首次「廈門－台中－金門經濟文化交流視訊會議」。與會代表經熱烈討論後達成共識，盼兩岸政府能盡快恢復小三通，將疫情損失降到最低，深化兩岸經濟文化交流。

台灣小三通是兩岸經商及旅遊交通往返重要管道，更是金門地區與福建廈門經濟文化交流命脈。新冠肺炎疫情發生後，政府宣布將小三通關閉，至今尚未恢復通行。仰賴大陸遊客的觀光旅遊業嚴重下滑9成，連觀光客也不去金門。另外，需往返台灣大陸的台商及員工，也因此無法前往對岸工廠視察工作，影響產業甚鉅。

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▲廈門金門台中舉行經濟文化交流視訊會，分享防疫狀況，並針對恢復小三通進行討論。（圖／記者李忠憲攝）

廈門市台商協會今天上午邀集金門、台中兩地的產業及觀光旅遊業代表，進行廈門、金門、台中經濟文化交流視訊會議，分享兩岸新冠肺炎當情意情防控狀況，並就「疫情向好發展情況如何進一步推動兩岸人員往來」、「推動兩岸經濟、文化、民間交流合作」兩議題進行討論。

▲中市總工業會理事長吳桂森認為，兩岸交流不能停、不能少、不能不能斷。（圖／記者李忠憲攝）

台中市總工業會理事長吳桂森表示，兩岸交流不能停、不能少也不能斷，「我們有ECFA實施以來，在工業界受惠很大」，受疫情影響，訂單被延遲、取消，甚至有斷鏈的情況，希望小三通能快速恢復通航，這對中部企業影響很大，「有了小三通，我們貨到廈門約3、4天可到，不但免關稅，也節省很多倉儲成本，對業務也大有助益。」

吳桂森說，兩岸疫情已經緩解，他希望小三通能盡快恢復，應該要有一套新的疫情掌控方式，不一定要隔離14天，「你這邊隔離14天，那邊也隔離14天，往返就去掉1個月。」

他表示，目前台商在大陸投資的，大部分都是春節過來台灣後就沒再過去，3月份開始就感受到零星訂單，幹部人員如無法過去的話，那就會有很大影響，特別是在商貿交流活動，很多幾乎都停止，兩岸同根同源、血濃於水，因此才會與金門、廈門共同呼籲，小三通要趕快恢復。

▲推動ECFA的陳明德認為謠傳要停ECFA是政治操作，根本子虛烏有。（圖／記者李忠憲攝）

長泓能源科技董事長陳明德也說，他希望能趕快恢復小三通，並實施免隔離措施，沒確診者者如果隔離起來實在太不方便，台商要過去、大陸技術人員要來，來去都各要14天，變成整個都停頓了，嚴重影響兩岸經濟發展，「像是韓國已經開放沒確診者只要官方出證明，（前往中國）兩邊就不要管制，昨天得知德國跟北京也在談免隔離措施，兩岸同文同種，為何要弄得劍拔弩張？」

他表示，公司是做鋰電池，管理系統很多電子晶片台灣根本沒有生產，得向大陸購買組裝，現在過不來而無法出貨就很慘，更何況兩岸生產產品已回頭不了，台灣主要生產原材料的零組件，應用零組件大部分都在大陸生產，「我接了單，不管是在台灣或大陸出貨，兩邊的零組件都要結合起來，才能做終端產品出去。你把它禁止，那就什麼都動不了了！」

陳明德也提到ECFA並說，講到政治就是兩岸最悲哀的地方，兩岸政府官員沒看到有人談說要停，大家卻謠傳說ECFA要停，當初ECFA是他擔任經濟部貿易調查團團長時推動的，到現在他問大陸官員，對方說沒人說要停，時間還沒到，「（台灣）我問國貿局，問經濟部次長，他們也說沒有，這消息哪來的？很多名嘴、特定電視台在那鼓動，造成兩岸仇恨。」他語重心長的強調，兩岸合作接單一起外銷模式，已經無法回頭，偏偏現在謠言太多，他希望兩岸產業不但能繼續合作，也要深入合作。

與會產學代表共20多人，廈門有廈門市台商協會會長吳家瑩、廈門大學台灣研究院教授孫云、廈門建發國旅副總經理王珺瑜、廈門啟達台享創業服務有限公司總經理范姜鋒等。金門則有金門縣商業會理事長李有忠、金門縣旅行商業同業公會理事長林永標、金門縣觀光協會理事長吳嘉將等。台中則有台中市總工業會理事長吳桂森、秘書長徐政宏、輪耀股份有限公司董事長賴沂松、廈門新凱複材料有限公司副董事長沈輝雄、長泓能源科技董事長陳明德、三清總道院董事長鄭明輝、元保宮總幹事顏志修、梧棲區文化里長蔡傳枝。

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