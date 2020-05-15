台積電大漲1.71%仍不敵賣壓　台股收盤上漲34點、險守10800點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（15）日劇烈震盪，早盤在台積電的帶動下，一度大漲超過百點、站回10900點大關，但又急速向下跌，並翻黑來到平盤之下、最低為10730點，高低點相差了173點。所幸在觸及低點後緩步回升，台股再度由黑翻紅，並力守10800點之上，終場收在10814點、上漲34點或0.32%，成交量1734.32億元。

指標股中，台積電（2330）以298元作收、上漲1.71%；股王大立光（3008）以4065元開出、下跌1.09%；鴻海（2317）收在77.1元、下跌1.41%。

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類股指數漲跌互見，電機、造紙、橡膠、半導體等類股漲幅在1%上下；較弱勢類股則有食品、玻璃、汽車、生醫、光電、其他電子等類股，其他幾項類股指數多為小漲小跌。

台新投顧副總黃文清指出，從疫情爆發到現在，股市位置等於來到「高原區」，雖然疫情開始趨緩，但同時間又面臨到中美之間的矛盾，導致今天盤勢開始震盪。不過台股今日還是維持上漲，盤面上像是台積電，或一些落後補漲的個股，還是有一定表現。

黃文清指出，台股從低檔（8523點）到今天以來，已經反彈漲了將近三成，加上上檔遭遇年線反壓，短線區間震盪整理的可能性高，除非外資持續回流，不然盤勢難有突破表現。

▲ 下周5月20日為總統就職。（圖／ETtoday攝影中心攝）

針對下周展望，剛好遇上了520總統就職日，黃文清認為，台灣在這次新冠肺炎的防疫成績優良，產能、消費受到的影響也不像他國那麼大，這些都有機會反映在520行情上，其中金融股可能是控盤工具，可以關注金融類股表現。

另外，也要觀察上市櫃公司訂單能見度如何，企業從4月以來多少有受到疫情影響，後續的接單情況更值得大家留意。上市櫃公司也陸續召開股東會，其會中釋出訊息也值得留意。

最後觀察重點則是外資動向，因外資到目前沒有明顯回流，可以持續留意外資的出入情況，因此匯率表現也要留意，但黃文清也指出，最主要還是看疫情的發展有無突破性進展。