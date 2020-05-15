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王牌律師買凶「行刑式」殺妻！入獄為贖罪揭重犯助破案...關28年後新冠肺炎亡

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▲▼王牌律師雇凶綁妻兒槍殺！。（圖／翻攝自YouTube／11Alive）

▲律師托卡斯疑似染新冠肺炎死亡。（圖／翻攝自YouTube／11Alive）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國亞特蘭大（Atlanta）王牌律師佛瑞德．托卡斯（Fred Tokars），在監獄監禁28年之後，疑似確診新冠肺炎死亡。據了解，他在1992年時與黑道勾結謀殺妻子。兩個幼子親眼看到媽媽的頭顱被父親擊斃，全身滿媽媽的血跑到附近住家求救，整起事件才曝光，震驚了全美國。為了讓兒子原諒他，托卡斯入獄之後靠著律師專長，幫忙揭發重刑犯來「贖罪」。

綜合外媒報導，1992年時妻子莎拉（Sara Tokars）帶著4歲及6歲兒子孩回家，就被埋伏在家的嫌犯擄走。嫌犯將三人帶到郊區後，隨即對著莎拉的頭部開槍，2名孩子全身沾滿著媽媽的血，當場崩潰大哭，跑去找附近居民求救後，整起事件才曝光，這起行刑式的兇殺案在當年成為全美震驚的新聞。

由於佛瑞德．托卡斯一家人屬上流階級，血案讓附近居民人心惶惶，沒想到經過調查後發現，托卡斯跟黑道有勾結，妻子手上握有關鍵證據，他害怕事情被揭發，才會僱用兇手殺害妻子。

事件起原於托卡斯妻子起初懷疑他有外遇，因此請徵信社協助調查，卻意外發現丈夫與黑道有勾結，與吸毒販有交易往來。托卡斯被自己的行為被妻子揭發，才會動了念頭，決定買兇殺人。

一開始托卡斯裝扮成被害者，親友還紛紛給予安慰，沒想到他竟然就是殺人兇手。當年有許多人認為，托卡斯應該被判處死刑，但是陪審團卻不讚同，最後決定將他長期終生監禁，不得假釋。

▲▼王牌律師雇凶綁妻兒槍殺！。（圖／翻攝自YouTube／11Alive）

▲律師買凶將妻子殺死。（圖／翻攝自YouTube／11Alive）

托卡斯入獄之後，為了取得兩位兒子的原諒，利用自己的律師專長，替監獄裡的犯人們假裝提供免費的諮詢服務，但其實是幫助法官破案。監禁期間他還與FBI合作，被派送到不同的監獄裡接近重刑犯，他表示，希望用這樣的方式替自己扭轉形象，讓孩子可以原諒他。

如今，新冠肺炎疫情嚴峻，托卡斯的律師弗羅里奇（Jerry Froelich）證實，「67歲的托卡斯於5月9日過世，死因還在調查當中，生前有數十年的時間患有健康方面的問題，不排除是染上新冠肺炎。」托卡斯生前都沒有獲得兒子的原諒，其中一名兒子在今年四月因血栓造成感染而過去。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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