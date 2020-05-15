後疫情時代理財術　投資人掌握「定期定額3大心法」養大荷包

▲根據統計，國內投信公司定期定額投資再度刷新紀錄，參加人數突破48萬人、單月扣款金額高達43.45億元。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

今年年初以來疫情衝擊、油價崩跌接連發生，全球市場正面臨自1929年大蕭條後最嚴重的衰退，不過國內基金「定期定額投資」卻不畏疫情黑天鵝，熱度不減反增，國泰世華銀行理財團隊也傳授定期定額投資的3大心法，讓民眾於危市也能穩當累積財富。

根據投信投顧公會最新資料顯示，國內投信公司定期定額投資再度刷新紀錄，參加人數突破48萬人、單月扣款金額高達43.45億元。

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國泰世華銀行表示，3月份定期定額投資的人數與金額創下3年來新高。另外，透過網路自主定期定額申購基金者，有高達7成以上為45歲以下青壯年，且2020年第1季申辦的新戶數，也較去年同期增加近4成。

回顧歷史上的金融重大事件，若自美股指數下跌3成左右開始「定期定額」，平均12個月後即轉正報酬，顯示歷經震盪後的金融市場，長期而言仍能持續上行。

舉例來說，假設A君、B君自2008年1月起，買進MSCI世界指數相關標的，A採「單筆投資」，B以「定期定額」每月扣款。之後遇上金融海嘯，該年底績效兩者皆虧損，A君投資幾近腰斬，B君跌約3成，但3年後，A仍虧約2成，但B已轉正報酬，而到了2018年，B的績效甚至較A多出2成。

國泰世華銀行理財團隊表示，金融市場走向長期往上，每次回檔都不失為好的進場點。定期定額投資就如同在波動中持續前行的諾亞方舟，若標的本身是連結大盤指數或向來表現良好的模範生，適合採「持續扣款」，達到預計報酬率再行出場；最忌諱在熊市拋售，錯失用低價買到更多單位數的時機。

國泰世華銀行理財團隊建議，投資人可掌握定期定額3大心法，練就亂世投資術，首先是「拉長時間」，市場漲跌在所難免，若把投資時間拉長，下跌之際可用低價買進較多單位數，只要耐心扣款，都可達成降低平均成本的好處。

第2是停利不停扣，投資人達「停利點」時，能有紀律地贖回、停利、再續扣，在行情底部伺機累積單位數，待回溫之際，享受獲利回報；第3是選擇優良標的，「Beta值」是個風險指標，可衡量投資標的報酬率相較於全體市場報酬率的波動性與相關性；空頭時，可優先挑選Beta值較大的基金，因為相對跌深，在市場反彈時也較有機會領漲，預期獲得較佳報酬。