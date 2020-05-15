今年前4月電動自行車出口創歷史同期新高　首度超越非動力自行車

▲電動自行車。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

隨著環保意識抬頭，各國政府響應減少碳排放與空氣污染防制政策，電動自行車騎乘風潮逐漸盛行，我國業者積極開發創新技術與推廣品牌行銷，近年來我國的電動自行車受到美中貿易戰帶來轉單效應、歐盟對中國大陸課徵反傾銷、反補貼稅，不論在產值上、出口金額上都有爆發性的成長與突破。

近年來電動自行車產值快速成長，2018年突破新台幣百億元，2019年又因美中貿易戰帶來訂單移轉效應、部分廠商調升在台產能，以及歐盟對中國大陸電動自行車課徵反傾銷與反補貼稅，國內電動自行車產值擴增1.1倍至230.7億元，相當於非動力自行車產值的55%；今(2020)年前二月為41.0億元，較上年同期增76.9%，與非動力自行車產值差距已明顯拉近至兩成以內。

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▲我國自行車每年產值概況。（圖／財政部提供）

我國電動自行車為出口導向，近五年直接外銷比重均超過九成，出口值一路攀升，去年規模為 8.6億美元，較2018年成長1.3倍，亦較2016年大幅擴增5.2 倍，年增率走勢與產值相仿。

出口市場高度集中於歐洲，比重約占七成，主因歐洲各國積極推動節能減碳、綠能運輸相關規範，電動自行車市場發展較為成熟，尤以荷蘭居我國最大出口國，去年出口比重占三成七；對美國在兩成上下居次。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情自今年3月擴大蔓延至歐美國家，以致四月單月電動自行車出口縮減26.4%，為2015年11月以來首見負成長，但是累計前四月為3.0億美元，仍創歷年同期新高，且超越非動力自行車的2.9億美元，財政部預估隨防疫封鎖措施陸續解除後，電動自行車出口可望逐漸重新獲得支撐。

▼電動自行車出口趨勢。（圖／財政部提供）