亞銀上調2020全球經濟損失預估　最糟將達273兆元、2.42億人失業！

▲各國實行封鎖措施越久，經濟損失越嚴重。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

亞洲開發銀行（ADB）週五上調今年全球經濟損失的預測，可能在5.8～8.8兆美元（約新台幣174～273兆元）間，較先前的預估增加了一倍以上。亞行4月估計，全球經濟損失可能在2～4.1兆美元之間，隨著防疫封鎖措施實施越久，全球經濟癱瘓的狀況越嚴重。

亞行指出，區間高點（損失8.8兆美元）是假設對於人口移動和企業限制措施持續6個月，區間低點（損失5.8兆美元）則是假設持續3個月。各地報告的確診病例和死亡病例不斷增加，全球經濟在第一季陷入停滯，各國紛紛對人們的行動實施限制令，目前全球逾30萬人死於新冠病毒引起的併發症，確診病例也突破440萬。

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亞行進一步指出，為控制疫情蔓延而採取的措施，可能造成亞洲1.7～2.5兆美元的經濟損失，旅行限制和封鎖措施將使全球貿易減少1.7～2.6兆美元，導致約1.58～2.42億人口失業。首席經濟學家澤田康幸表示，新的分析顯示新冠肺炎可能造成經濟上極重大的廣泛影響，也凸顯出政策干預可發揮重要作用，降低經濟損失。

各國央行積極採取行動，宣布緊急降息等寬鬆政策，端出許多財政振興措施紓困，對抗疫情引發的金融市場危機。然而接著是否會爆發第二波疫情，仍引發對全球對經濟深度衰退的擔憂。



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