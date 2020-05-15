蒲隆地怒斥「過度干預」驅逐WHO官員！　篩檢人員染疫…全國檢測癱瘓

▲ 蒲隆地即將舉行大選，各地都有大型政治集會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球之際，東非小國蒲隆地在大選前夕下令驅逐世界衛生組織（WHO）為抗疫派駐該國的專家團。《法新社》取得該國外交部向WHO非洲總部發出的信函，信中稱WHO駐蒲隆地代表及他的3名同事被列為「不受歡迎人物」，必須在15日前出境。

這封信所指的4名不受歡迎人物包括WHO駐蒲隆地首席代表姆倫博（Walter Kazadi Mulombo）、新冠肺炎協調員恩卡（Jean Pierre Mulunda Nkata）、傳染病部門負責人比西姆瓦（Ruhana Mirindi Bisimwa）及病毒檢測專家塔茲（Daniel Tarzy）。

WHO非洲區域辦事處區域主任穆蒂（Matshidiso Moeti）14日證實，13日經過一封信函得知蒲隆地政府這項決定，正和當局進行溝通，以澄清並理解原因，同時安排組織人員離開。

▲ 蒲隆地總統恩庫倫齊扎、總統候選人恩達依希密耶及其妻子。（圖／路透）

據報導，這封信函並未說明驅逐他們的原因。知情人士透露，該國外交部早在一個月前就曾試圖逼迫他們離開，但沒有成功。要求匿名的當地官員說明，「他們被驅逐，且衛生部長已經完全將WHO排除在外，指責WHO干預該國疫情管理措施。」

非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centers for Disease Control and Prevention）表示，在非洲大陸正需要團結應對病毒之際，這項行動相當不幸。該中心主任恩肯加松（John Nkengasong）指出，「非洲衛生系統非常脆弱，基礎設施薄弱，因此迫切需要技術專長，沒有本錢把WHO逐出非洲。」

蒲隆地截至目前通報27人確診，其中1人死亡。該國即將在20日舉行大選，選出新任總統、議員及地方官員，但幾乎沒有採取任何防疫措施，檢測率也相當低，無從得知真實的疫情狀況，加深人們的恐慌。

▲ 蒲隆地反對黨總統候選人盧瓦薩（Agathon Rwasa）發表演說。（圖／路透）

要求匿名的衛生部官員透露，有7名患者因呼吸困難等症狀住院，尚未接受篩檢。還有一名不願透露姓名的醫生表示，上周有6名出現新冠肺炎症狀的患者死亡。該國唯一有能力篩檢的國家公衛研究所（National Institute of Public Health）有6名負責採集樣本的工作人員染疫，導致機構癱瘓，無法進行檢測。

人權組織指出，蒲隆地政府不顧一切代價拉票，同時打壓異議人士和自行採取抗疫措施的民眾。全國各地都上演大型政治集會，成千上萬的支持者群聚，但這類大型集會在非洲其他地區和世界各地早已被禁止。恩肯加松警告，這些集會提升病毒傳播的機會。

蒲隆地官員則宣稱，該國感染率低是因受到神的庇護，敦促人民繼續日常生活。執政黨總統候選人恩達依希密耶（Evariste Ndayishimiye）宣稱，「不要害怕。上帝愛蒲隆地。如果有人測出陽性，那就是為了讓上帝在蒲隆地展現他的力量。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。