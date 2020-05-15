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加拿大總理：即使研發疫苗、疫情結束「世界都改變了！」

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▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，即使疫苗問世、疫情結束，世界都會改變。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於14日表示，即使新冠肺炎疫苗問世、疫情結束以後，世界都會改變，大家必須認知到這個事實，試著調整行為。隨著加國疫情趨緩，越來越多省分開始分階段解除封鎖，人口最多的安大略省省長福特（Doug Ford）表示，進入解禁下一階段的日期仍無法確定，必須視新增病例是否持續下降而定。

根據《路透社》，杜魯道14日表示，「我們必須認知到，即使疫情結束、疫苗（問世）以後，這個世界都將改變。新冠肺炎將會成為我們社會中帶來改變的事物之一。我們將要做出調整」，呼籲民眾應該接受事實，開始改變行為，適應新常態。

▲加拿大,安大略省,米爾頓,農業,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大公布最新紓困政策，支持農、漁、製造業等各行各業度過疫情難關。圖為安大略省米爾頓（Milton）的農地（圖／達志影像／美聯社）

杜魯道也公布了新的紓困政策，包括一些國家公園部分開放，撥出4.7億加幣支持漁業，延長聯邦工資補貼計畫，鼓勵更多雇主持續發放薪資給勞工。據了解，渥太華提供的50億加幣農業額外信貸額度2個月內幾乎用罄；加拿大統計局（Statistics Canada）數據指出，製造銷售業3月產值出現11年以來最大跌幅。

加拿大累計超過7.4萬人確診，13日死亡病例小幅成長2.5％來到5,337人，是全球每日死亡人數最少的國家之一，但其中超過60％來自魁北克（Quebec）。

魁北克省省長勒戈（Francois Legault）表示，全國第二大城市蒙特婁（Montreal）情勢非常脆弱，唯有在每日死亡人數下降的情況之下，才能如期在25日重啟經濟，學校8月底之前也會保持關閉，「我了解商業界一些人感到有點氣餒，但我們首先必須考慮我們的健康。」

▲加拿大,蒙特婁,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大疫情趨緩，許多省分著手解禁。圖為蒙特婁民眾保持社交距離。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大整體疫情趨緩，越來越多省分解除封鎖禁令，準備重啟商業活動，民眾也因天氣變暖和，開始外出活動。人口最多的安大略省（Ontario）將經濟重啟計畫分成三階段，19日將進入第一階段，允許一些零售商店、汽車經銷商以及建築工地重新營運。

省長福特說，展開下一階段的日期取決於新增確診人數是否持續下降，因此無法事先宣布，「事實是，我們無法預測事情發展的方向，所以必須做好準備。隨著越來越多人復工，爆發風險確實存在，所以我們必須保持警惕。」

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