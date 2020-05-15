紐時記者「體驗美中台4城市」隔離檢疫　讚台灣為何被稱讚：終於懂了

▲台灣新冠肺炎疫情爆發後，指揮中心每日開記者會說明疫情狀況，讓民眾即時了解。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

新冠肺炎疫情期間，紐約時報記者秦穎3個月內在美國、中國與台灣共4座城市接受隔離。她稱讚台灣檢疫流程細緻且有效率，民眾生活如常，景象令人驚豔。

秦穎（Amy Qin）原本為紐時駐北京記者，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，她1月底趕赴中國湖北省武漢市採訪，之後搭上美國撤僑班機，在加州聖地牙哥一座基地隔離。

她在紐時「隔離通訊」寫道，這座基地未禁止檢疫者聚集，也未要求戴口罩，她以「馬虎」形容。

▲紐約疫情嚴峻。（圖／路透）

2月下旬，秦穎飛回北京，由於在當時爆發疫情的韓國首爾轉機，抵達北京後她到派出所登記，隨後自主隔離，期間衛生機關未再聞問，她以「嚴厲、有效但並非萬無一失」形容中國防疫措施。

北京當局3月驅逐紐時等美國媒體駐中國記者，秦穎隨後返回洛杉磯，她形容病毒檢測一團亂，在機場量測體溫後，工作人員忘記收走她填好聯繫資訊與健康狀況的表格。

秦穎4月中旬赴台北，體驗到為何台灣被稱讚防疫有成。

▲桃園機場早早就展開防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝）

她寫道，當時一下飛機就在機場經過數道檢疫關卡，工作人員記錄她的體溫、健康狀況和旅遊史。她接著前往旅館，在外迎接她的工作人員身穿防護衣、配戴口罩和護目鏡，幫她消毒行李箱、按電梯，隨後道別，「他是我在兩週內見到的最後一個人」。

秦穎表示，她每天向旅館回報體溫，向台灣政府通報健康狀況，旅館工作人員每天3次替她送餐，整個隔離檢疫過程細緻又有效率。

她表示，台灣及早防疫，有效控制疫情，她感到很幸運。兩週後解除隔離，她在購物中心美食廣場漫步，見到人們帶著笑容一起用餐，「景象令人驚豔，一切都感覺如此正常」。

▲各級學校開學都高規格防疫。（圖／記者林敬旻攝）

美國國務院2月將新華社等5家中國官媒列為「外國使團」，隨後大砍這些媒體駐美中國籍員額約4成。中國外交部3月反制，要求紐約時報、華爾街日報與華盛頓郵報年底前記者證到期的美籍記者交還記者證，且今後不得在中港澳從事新聞工作。

紐時發言人表示，紐時保有北京與上海分社，希望中國政府能讓所有紐時特派員回到當地。受北京驅逐令影響的部分特派員正在改派駐台北與首爾的流程中。紐時新聞室一直掌握脈動，並持續公正積極報導中國。

▲疫情後期甚至嚴格規定100人以上的公司要戴口罩上班。（圖／記者嚴云岑攝）