疫情害8,000空服員失業！　堅強空姐「脫掉高跟鞋」跑去礦場工作

▲疫情導致空姐得改去礦場工作。(圖/翻攝自Facebook/Sarah-Rose Sharp)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎疫情重創航空旅遊業,使得許多航空公司大規模裁員,一名原本在維珍澳洲航空(Virgin Australia)工作的空姐近來也因此失業,沒想到她脫下高跟鞋卻改穿上了工人靴,轉行去礦場工作,意外開啟不一樣新人生。

澳洲《世紀報》報導,女子夏普(Sarah-Rose Sharp)好不容易圓夢當上空姐,沒想到現在卻因為疫情導致航班完全停擺,自己與其他8,000名同事同時面臨失業的悲慘處境,傷心欲絕的她幸好很快就找到新工作,通過篩選後前往皮爾布拉(Pilbara)的礦場工作。

相較許多產業,當地礦產業受到疫情的衝擊較小,所以決定開放1,500名為期6個月的約聘職缺幫忙紓困,目前已經成功雇用貿易助理、鍋爐製造商、機器操作員、司機以及清潔工等不同職業者,而除了傳統採礦工作外,還朝聘45名空姐每天負責檢測追蹤所有工作人員的健康狀況。

夏普笑稱,「我們真的是一天之內從高跟鞋換成了工人靴」,實際工作之後,她認為這份工作每天需要與大量的人打交道,所以擔任空姐時所學到的客戶服務技能剛好派上用場,「這已經是我們的第二天性,他們之所以會聘用空服人員就是因為知道我們可以勝任」,雖然希望有天能再回到飛機上服務,但十分感謝能擁有目前的工作機會。

