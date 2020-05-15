疫情下廣告業苦哈哈 這家公司卻逆勢成長128%

圖/文 中華新媒體產業發展協會提供



自新冠肺炎疫情爆發以來，各行各業的經濟都受到嚴重衝擊，中華新媒體產業發展協會在日前就舉辦了一場線上研討會，針對台灣廣告業在疫情之下，該如何脫困反轉，邀請了多位產學專家，共同進行討論，在席間，分眾傳媒董事長林昱帶來了令人振奮的數字！他表示：「在今年元月到三月分眾傳媒的業績不但達標，甚至還超標到128% ，這個是我們覺得運氣還不錯的地方。」

語氣謙虛，但林昱說出的數字相信會讓多家廣告業者為之欽羨，畢竟2020年第一季許多產業的行銷預算緊縮，廣告業連帶受到影響，業績數字最多衰退到50%，戶外廣告龍頭分眾傳媒的業績能不減反增，除了運氣，背後原因也令人好奇。



▲疫情下廣告業經營不易 戶外廣告龍頭分眾傳媒逆勢成長。（圖／中華新媒體產業發展協會 提供）

研討會上面對大家的詢問，林昱並不藏私，指出「我們提出一個兩點一線生活圈的新概念，因為疫情之下，台灣民眾的活動區域往往只會在兩點一線上，兩點就是家裡及辦公室，一線指的是上下班時的通勤路線，我們所乘坐的大眾交通工具，也許是公車，也許是捷運，將廣告有效而精準的投放在這兩點一線間，自然會有廣告效益及轉換率，廣告主也樂於增加廣告預算，事實證明客戶的眼睛是雪亮的，他們其實很有智慧的在運用每一筆行銷費用。

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▲住家到公司「兩點一線」 成廣告曝光率最高熱區（圖／中華新媒體產業發展協會 提供）

簡單來說，在「防疫順時中」的前提之下，台灣民眾確實除了上下班的必經之路，沒有太多其他的地方可去，林昱所提出的兩點一線，成了廣告主搶消費者眼球的一級戰區。再進一步了解，那些產業投放廣告的比例增加？提高廣告預算後，是否真的增加了這些廠商的業績？



▲手遊、外送、空氣清淨機 戶外廣告預算增加，營業額也增漲。（圖／中華新媒體產業發展協會 提供）

面對這個關鍵問題，林昱進一步說明：「事實上，市場不會消失它只是重新分配，很多產業在這次疫情中反而獲得很大的提升 ，比方說外送外賣服務，跟防疫相關的如空氣清淨機等家電，還有宅經濟的手遊等，這些廠商的廣告預算其實是增加的，我們也進一步獲得客戶良好的反饋。」

研討會上，林昱提出的方向，除了在不景氣的環境下給了一劑強心針，林昱還說希望能為台灣人民盡一份心力，只要在疫情期間有業者上刊分眾廣告，其中10%的經費，將提供給需要幫助的人或單位，畢竟危難當前，要不「分」你我，才能「眾」志成城。