父子檔揪友喝酒爆口角　聯手「分屍烹飪成肉湯」佈施街友…殘骸竟丟公寓門口





▲烏克蘭出現分屍給流浪漢吃的恐怖案。（圖／翻攝自Город X）

記者陳亭伃／綜合報導

戰鬥民族一言不合很可能就出生命危險問題。烏克蘭一對父子日前因為與一名前警察好友一起飲酒暢談，未料酒過三巡，這對父子與警察爆發口角，父子倆竟合作拿刀刺殺警察，接著將對方肢解後烹煮，並分享給一位飢餓的街友，直到警方逮捕兩人時，死者身體的一半都已經被吞下肚。

綜合外媒報導，41歲的馬克辛（Maxim）與21歲兒子科斯帝烏科夫（Yaroslav Kostyukov）當時正在與45歲死者彼得羅夫（Petrov）喝酒，三人的話題來到烏克蘭東部的基輔軍隊與親莫斯科叛軍後，父子倆與彼得羅夫意見不合爆發口角。這時科斯帝烏科夫架住彼得羅夫，馬克辛拿刀刺進其心臟，造成彼得羅夫當場死亡。

事後這對父子更將彼得羅夫的頭顱剁下、四肢肢解分屍，並挖出其器官包括心臟、內臟、肝臟等並且煮食。父子倆遭到逮捕後開庭，他們不僅坦承殺人外，更語出驚人地提到，那些煮食的肉，已經分給一個無家可歸的飢餓街友，更強調自己絕對不吃人肉，「因為吃了一口就生病了」。

當地執法部門表示，父子倆恐有食人族的嫌疑，因為烹飪與食用人類違反常理，且兩人在開庭時，更露出令人害怕的微笑。而彼得羅夫的剩下的屍塊，則是被丟棄在Saltivka居住區一處公寓地下室門口。

當地居民相當震驚，目擊者表示，「看到沒有頭都嚇壞，一遍又一遍的確認，褲子捲起來的地方也被切斷」。目前父子倆確定先以殺人、分屍罪判刑15年。

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