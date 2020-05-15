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川普稱下周發表「世衛相關聲明」！WHO被斷金源後第二波衝擊

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▲▼美國總統川普到賓州參訪醫療後勤公司「Owens & Minor」。（圖／路透）

▲美國總統川普透露，即將發表世衛相關聲明，時間可能在下週。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普在當地時間14日下午表示，下週有可能會宣布有關世界衛生組織（WHO）的相關聲明。新冠肺炎持續燃燒，美國疫情尤為慘重，作為WHO的最大金援國，川普認為WHO在此次疫情處理上嚴重失職，並企圖隱匿病情，因此在4月宣布暫時停止向WHO提供資金，如今更放話要發布WHO的相關聲明。

根據CNN報導，美國總統川普14日前往賓夕法尼亞州的個人醫療設備（PPE）配送中心參觀，他在步出白宮時對記者團透露，「我們很快地就會針對世界衛生組織發表聲明，可能是在下週的某個時候。」事實上，早在4月川普就曾發表公開聲明，強力譴責世衛組織「嚴重管理不當，並掩蓋疫情。」

川普也在同月宣布暫停向世衛組織提供一切資金，同時對世衛組織進行審查。川普不滿，美國每年向世衛組職提供的資金遠遠超過中國，然而世衛組織卻仍然將中國「擺在最前面」。

根據《福斯新聞》報導，世衛組織1月在推特表示，根據中國當局初步的調查結果，新冠病毒不會人傳人，譚德塞更大力讚賞中國，在疫情期間資訊公開透明。川普表明，之前他打算限制中國人入境，卻遭到世衛官員的反對，WHO太過親中，才會造成疫情危機處理變調。

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