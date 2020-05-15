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剛出生小嬰仔遭棄池塘邊　秒吸引「巨蜥瘋狂啃食」內臟全掏出…只剩發臭塑膠袋

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▲泰國出現巨蜥吃掉半個嬰兒。（圖／翻攝自chiangraitimes）

▲泰國出現巨蜥吃掉半個嬰兒 。（圖／翻攝自chiangraitimes）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國南部的馬來半島那空是貪瑪叻（Nakhon Si Thammarat）一名10歲的男童日前到一座池塘邊玩耍，卻聞到詭異的惡臭，接著看到一個已經破爛的塑膠袋，沒想到打開竟發現是半個被啃食的嬰兒。經過警方調查，嬰兒在出生不久後就被丟棄，研判可能遭到巨蜥吃掉，目前正在追蹤嬰兒父母的下落。

根據英國《太陽報》報導，10歲男童Nong Ake11日在郊外一處池塘邊玩耍，不斷聞到奇怪的味道，接著發現不遠處有一個黑色的袋子，於是好奇打開。沒想到裡面竟然裝了一個已經殘破不堪的嬰屍，且內臟部分全部都被翻出來，立刻通報家人與警方。

▲▼ 巨蜥,goanna,蜥蜴。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 巨蜥吃人在泰國有時會出現。（圖／示意圖／免費圖庫pixabay）

警方到場研判，嬰兒約莫已經死亡約2日左右，咬傷的傷口部分看起來為巨蜥，因為巨蜥多聚集在池塘邊，且會吃垃圾、魚、以及食物的殘渣。警方表示，嬰兒的親生父母刻意棄嬰在池塘邊，導致無辜的孩子成為巨蜥的腹中物。

此外，警方也表示，將會調查男嬰被拋棄當下，究竟是生還是死。而當局也表示，將會替嬰兒進行DNA檢測與屍檢，並且與可能的親友作配對。而其實類似的案件，2017年也曾發生，一名4個月大的女嬰遭到母親遺棄草叢，最後被巨蜥全吞食。

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