13歲少女遭狼父性騷4年卻「證詞反覆」　竟是全家聯手逼作偽證「替父脫罪」

▲被害人在母親與祖母的施壓下，在一審庭中被迫說謊。（圖／pakutaso）



記者王佩翊／編譯

南韓一名40多歲男子多次強制猥褻年僅13歲的未成年女兒，並長期辱罵造成精神虐待，因此被判處3年有期徒刑。該案一審時曾因被害人證詞反覆而判處原告無罪，然而二審時卻意外發現，被害人的奶奶與母親在一審時向被害人施壓，要求其說謊。被害人的母親甚至還在接見被告時承諾，「我會說服她當作什麼都沒發生。」因此逆轉一審判決，改判3年有期徒刑。

根據《首爾經濟》報導，現年40多歲的尹某2014年至2018年期間多次性騷擾、辱罵未成年女兒，並長期在女兒面前家暴妻子，造成被害人精神上的虐待，因而被起訴，然而一審時，被害人卻推翻先前陳述表示，「我只是因為太討厭爸爸，才會故意說謊。」被告因此獲判無罪。

此案進入上訴審時，被害人精神科醫師出庭作證表示，該女遭受母親逼迫，才會在一審時說謊。此外，事件發生後，全家人都不斷對她施壓，奶奶甚至曾咒罵她，「快把爸爸放出來。」母親也曾以家中經濟出現困難為由要求她在法庭上說謊。據悉，被害人母親在接見尹某時，曾向其擔保，「我會試著說服女兒當作這些事沒發生過。」

大法院2部14日以違反《性暴力犯罪處罰等相關特例法》（親屬關係之強制猥褻）等嫌疑對尹某進行上訴最終審判。法院認為原審判決正當，因此決定維持原審判決的3年有期徒刑與40小時的性暴力治療講座。

大法院也指出，性犯罪受害者可能因為會受到親屬關係間的雙重情感、家人間的籠絡、強迫等，出現陳述反覆或是不透明等情形，因此搜查單位應該多加判斷該陳述內容是否可信，並重複審理推翻證詞的動機、原由和經過，判斷何者可信度更高。



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