美軍動起來「加大施壓」中國　川普、蓬佩奧聯手狂罵…控北京利用疫情

▲美軍航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

時值南海緊張情勢加劇，美國加大對中國的軍事壓力，同時指責北京試圖利用新冠肺炎（COVID-19）疫情，擴大自身在該地區的影響力。美國總統川普、國務卿蓬佩奧近期也火力全開，持續批評中方。

CNN報導，過去幾周，美國海軍艦艇與空軍B-1轟炸機執行一系列任務，旨在向北京傳遞明確訊息，美軍有意維持在中國南海的「存在感」，並安撫盟友的疑慮。五角大廈還有一項首要任務，要讓受疫情重創的羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）最快本月底前回到該地區。

美國成為疫情最嚴重的國家，川普（Donald Trump）與蓬佩奧（Mike Pompeo）近期都公開指責，北京未能控制病毒傳播，在最初政策方面也沒有秉持公開透明。另一方面，美國防部也認為，中方利用各國正忙著應對疫情，趁機獲得軍事與經濟優勢。

美國海軍司令、印太指揮發言人卡夫卡（Michael Kafka）13日透過聲明指出，中國試圖利用各國專注抗疫的時機點，來推動自身的利益。同時，美國防部則堅稱，其回應中國行為的能力，並未受到疫情打擊。

空軍全球打擊司令部指揮官雷（Timothy Ray）重申，在任何地點、時間，美方都有能力帶來壓倒性的遠程火力，就算是在疫情爆發期間也一樣。美國海軍太平洋艦隊13日還宣布，疫情之際，為了支持自由且開放的印太地區，該地區所有的艦艇都執行了任務。

最近幾周，美軍三度派出B-1轟炸機到太平洋地區，包括一次在南海的行動，還部署4架B-1轟炸機與200名人員前往關島。

美國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）告訴CNN，中國不斷增加「趁虛而入」的行為，施壓鄰國並堅持在南海的非法主張，同時該地區正關注對抗疫情，美方對此感到擔憂。

美國太平洋艦隊第七艦隊的導彈驅逐艦「麥克坎貝爾號」（USS McCampbell）13日通過台灣海峽。報導指出，美方定期航行於台灣海峽，中方則把此區域視為優先地點，經常尾隨在該地區的美國船隻。

報導最後描述，中國似乎也在利用軍事力量傳遞一個訊息，它有能力在更長的距離、更長的時間內，對鄰國與美方發起挑戰。

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