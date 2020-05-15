黃蜂登菲律賓「掃堂腿式毀沿海民宅」　8萬人疏散集中避難…3天後將與台擦肩！

▲黃蜂颱風在菲律賓薩馬島釀災。（圖／翻攝自Pacific Typhoon Season下同）

記者陳亭伃／綜合報導

中颱「黃蜂」成形時間迅速，並按照菲律賓氣象中心推測，14日～15日襲擊北薩馬省、呂宋島，強烈風雨讓部分地區的房屋全毀，菲律賓網友將慘況PO上網，可以看到街道幾乎滿目瘡痍，而因為沿海雨勢更強大，擔心海水倒灌，更撤離8萬多居民，而在集合處卻又可能讓新冠肺炎政策的「社交距離」亮起紅燈。

根據《CNN》報導，黃蜂颱風在迅速成型後，即達到中颱標準，14日午間來到薩馬島造成極大破壞，風力每小時達到185公里。薩馬島沿岸約有20萬居民，先撤離8萬居民，然而受到颱風侵擾，讓菲律賓新冠肺炎防疫措施更加棘手，因為在總統杜特蒂嚴格的封鎖規定下，這些撤離的居民恐怕會聚集在避難處，而成為防疫破口。

▲菲律賓15日對黃蜂颱風動線預測。

目前已經被撤離的民眾，都被要求務必要戴上口罩，而菲律賓氣象中心則推測，黃蜂已經逐漸往西北方向，且因為已接觸到陸地，因此威力會開始減弱，但部分地區還是會有豪大雨發生，隨著颱風季節將到來，加上新冠肺炎疫情，也讓菲律賓政府相當憂心。

而在網友所公布的「黃蜂」登陸影片中，可以看到其所帶來的風雨勢相當強大，甚至將許多房屋直接破壞，而因為新冠肺炎疫情許多人失去工作，如今還要面對重建家園的難題，也盼望政府可以伸出援手。