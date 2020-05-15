美中關係「自由落體」降冰點！CNN點出4大導火線「台灣議題」也入列

▲CNN報導指出，美中關係因為新冠肺炎疫情降到冰點，但雙方衝突已累積多年。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

CNN報導，美中關係因新冠肺炎疫情降到冰點，兩國互相指責，試圖獲取政治利益。雖然難以精準指出雙方敵意逐漸高漲的時間點，但衝突不是因為疫情才爆發，而是多年來在南海、台灣、貿易戰與華為議題的分歧累積而成。亞洲協會（Asia Society）學者謝爾（Orville Schell）認為，兩國關係沒有好轉跡象，正處於「自由落體」般的狀態。

▲美國海軍瀕海戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery）航行南海，靠近鑽井船「西卡佩拉號」（West Capella）。（圖／美國海軍）

【南海衝突】

北京長期宣稱南海（South China Sea）大部分範圍屬於其領土，2015年起開始積極宣示主權，試圖確保控制這一條極具戰略重要性的全球航運通道。中國將南海的礁石、淺灘建造成人造島嶼，並在上面設立雷達設備、防禦設施、駐紮軍隊，軍事化行動引發越南、菲律賓與美國的主權爭議與憤怒。

歐巴馬與川普政府都警告，北京必須停止奪取南海控制的行動，但儘管中國國家主席習近平做出承諾，軍事化行動卻仍在持續中。美國因此定期派遣海軍艦隊在南海執行任務，航行到接近中國人造島嶼的地區，展現華府不承認北京主張，重申國際水域航行權。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於4月23日曾說，「美國強烈反對中國的霸凌，也希望其他國家追究他們的責任。」

中國也對於美軍航行做出回應，指控華府在南海「挑釁」，同時繼續加速武裝人造島嶼，包括加入遠程戰略轟炸機（long-range bombers）與飛彈發射井（missile silos）等武器。

▲台灣議題一直是美中關係的焦點。圖為總統蔡英文2020年大選開票之夜 。（圖／記者李毓康攝）

【台灣議題】

「台灣議題」一直以來都是美中關係的焦點，由於習近平積極斬斷台灣外交盟友，推動中國軍事現代化，因此再度受到關注。雖然美國一直謹慎維護公開承認的「一中政策」（One China Policy），卻仍與台灣保持密切非官方關係。

川普上任以後，華府公開支持台灣，時任白宮國安顧問波頓（John Bolton）2019年5月與台灣高級國防官員會晤，是40年以來首度會面，川普更在此3個月後同意與台灣簽署大規模武器協議，種種行為激怒北京。

中國外交部發言人華春瑩（Hua Chunying）當時表示，如果美國繼續干涉台灣事務，就要「承擔一切後果」，「必須強調的是，台灣議題涉及中國主權、領土完整以及國安利益。」

▲美中貿易戰是兩國最激烈的爭論之一。圖為美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin，左）與中國副總理劉鶴（右）。（圖／路透社）

【貿易戰】

早在成為總統之前，川普就曾提及美國對中貿易的巨額逆差，直指中國在經濟上占美國便宜，上任以後於2018年發起貿易戰，成為他的指標性政策，也是美中最激烈的爭論之一。

美國政府發起貿易戰，具體作法包括針對數十億美元的中國商品徵收關稅，要求增加購買美國產品，停止竊取美國智慧財產，並讓國際企業更深入中國金融體系，藉此施壓北京，要求改變與美國做生意的方式。北京也開始加徵關稅作為回應，逐漸演變成一場針鋒相對的鬥爭。

貿易戰目前進入談判階段，但又被疫情擾亂。一些專家指出，「第二階段」（Phase Two）協商必須解決中國智慧財產權、經濟自由化等棘手分歧，讓人懷疑是否可能成真。

▲美國公開抵制華為拓展5G通訊技術。（圖／路透社）

【針對華為的強硬手段】

中國政府與通訊巨擘華為（Huawei）積極拓展5G通訊技術，2019年年中時，已和42國簽署協議，將要協助建立相關設備。但美國積極抵制華為，在過去1年內公開表示，對於盟國使用華為5G感到擔憂，尤其是共組情報單位「五眼聯盟」（Five Eyes）的盟友英國、加拿大、澳洲與紐西蘭。

華府暗示，中國政府可能透過華為硬體設備獲取「後門」（backdoor），以利監控外國通訊，或者能夠輕易駭入他國系統，是一項國安威脅。蓬佩奧2019年2月更曾表示，安裝華為5G可能會傷害與美國的關係。

北京與華為都強烈否認上述說法，強調華為只是私人企業，指控華府試圖在中國與他國家之間「播下異議的種子」。美國對此也沒有讓步，2月指控華為詐騙，進一步加劇雙方衝突。

▲學者認為，美中關係沒有緩解或趨於穩定的跡象。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

「亞洲協會」美中關係中心學者謝爾表示，北京試圖重振嚴重損失的經濟，避免失業率上升，以免威脅共產黨統治合法性；美國也面臨經濟問題，失業率達到將近15％，國內確診數突破140萬人，成為全球最高。他說，對於兩國而言，要從國內問題轉移焦點，「愛國主義言論」都是很有用的工具。

謝爾認為，即使2020年美國總統大選落幕、疫情結束，都沒有明確跡象指出，美中關係將會緩解或恢復穩定，「這就是令人擔憂的地方，大家看不出來這將如何被阻止，至少沒有太多證據……我們似乎處於『自由落體』（freefall）的狀態。」

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