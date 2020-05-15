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40國官民要中國賠償！　土耳其律師稱接大量投訴「加入戰局」：隱匿疫情害的

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▲▼ 新冠肺炎,土耳其,安卡拉,口罩 。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其累計14萬4749例確診、4007死 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉15日專電

土耳其媒體報導，首都安卡拉的兩位律師日前就中國隱匿新冠肺炎疫情，使土耳其蒙受損害，向安卡拉一個民事法院提起求償訴訟。兩人強調已接獲「許多」客戶的求償委託。

土耳其文「自由日報」（Hurriyet）報導，律師梅利赫（Melih Akkurt）、瑟樂納伊（Selenay Akkurt）向安卡拉民事初審法院（Ankara Civil Court of First Instance）提起訴訟，主張中國沒有公開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）真實病例數。

兩位律師主張，首先揭露武漢新冠肺炎疫情的吹哨人、醫生李文亮遭到噤聲，訴狀指控中國處理此事有過失（negligence）。

有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，訴狀指出，疫情爆發時，中國未及時向世界衛生組織（WHO）通報正確數據，延遲通報其傳染性達3週，而且隱匿真實病例數。

梅利赫指出，有近40國就新冠肺炎訴諸司法向中國求償，並表示已接獲「許多」土耳其客戶向中國求償的委託，委託人強調他們的公司因為疫情而遭受損害。

他表示，土耳其因為中國而受害，因此土耳其的司法當局可以介入。梅利赫強調，因新冠肺炎而受害的其他個人和公司也可以對中國提起告訴。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的新冠肺炎疫情圖，去年12月在中國武漢發現的新型冠狀病毒引發的肺炎已擴散到188個國家或地區，通報逾443萬起確診病例，並造成逾30萬人死亡。

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