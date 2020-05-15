美疫苗專家爆「政府仍無全面防疫計畫」：面臨現代史上最黑暗冬天！

▲美國「生物醫學高級研究與發展管理局」（BARDA）前負責人、疫苗專家卜萊特（Rick Bright）表示，美國政府至今仍沒有全面防疫計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國「生物醫學高級研究與發展管理局」（BARDA）前負責人、疫苗專家卜萊特（Rick Bright）4月突遭解雇調職，自認是因為與總統川普意見相左，才會面臨「報復」行為，大曝政府內部隱情，被媒體形容是「吹哨人」。他14日出席眾議院聽證會時表示，美國至今仍缺乏全面的防疫計畫，如果疫情反彈，可能面臨「現代史上最黑暗的冬天」。

卜萊特14日出席眾院能源及貿易委員會（Energy and Commerce Committee）聽證會時表示，在個人防護設備、檢測、治療方法、藥品與疫苗供應鏈及分配等關鍵領域，美國政府至今都仍缺乏全面防疫計畫，國民正處於危險之中，「我們的機會之窗正在關閉」。他警告，如果疫情反撲，美國將面臨「現代史上最黑暗的冬天」。

▲美國「生物醫學高級研究與發展管理局」（BARDA）前負責人、疫苗專家卜萊特（Rick Bright）出席眾議院聽證會。（圖／路透）

卜萊特說，「我們仍然需要一個全面的計畫，政府內部與美國的每一個人都必須知道這個計畫是什麼，以及他們所扮演的角色。我們必須採取一些關鍵步驟來做好準備。」

卜萊特指出，儘管政府正在全力以赴在生產口罩與其他物資，研發更好的檢測、治療方法與有效疫苗，但上述行動並沒有形成全面策略，以利將物資與藥品分配到需求最大的地方，保護人民，避免哄抬物價以及物資短缺，「我認為我們還有很多工作要做，才能做好準備。」

卜萊特回憶，1月下旬收到一封來自醫療用品公司Prestige Ameritech的主管鮑恩（Mike Bowen）的電子郵件，信中提及，該公司的N95口罩供應鏈「完全毀了」，「我把這個問題傳達到我所能接觸的HHS最高層級，卻沒有獲得任何回應。從那一刻起，我就知道醫護人員將要面臨一場危機，因為我們沒有採取行動。」

▲卜萊特（Rick Bright）自認是因不願配合政府指示，才會突然遭到解雇調職。（圖／路透）



卜萊特4月突然遭到解雇調職，自認可能是因為希望政府將數十億美元的資金用於開發合乎科學審查的方案，拒絕了川普開發其他疫苗的要求，才會面臨「報復」行為。他事發後也指控衛生及公共服務部（HHS）部長阿札爾（Alex Azar）刻意無視、意圖淡化疫情威脅，被媒體形容為「吹哨人」。

卜萊特目前正在尋求復職，一個聯邦監管機構也表示，已經發現「合理理由」證明他是因報復行為而被解雇。但HHS對於指控表達強烈反對，並稱將會把卜萊特重新分配到國家衛生研究院（NIH）一個引人注目的職位，協助領導新檢測的開發。



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