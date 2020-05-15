美眾院跨黨派支持！205名議員致信譚德塞　籲「邀台出席WHA」

▲美國眾議院議員致信世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求邀請台灣以觀察員身分出席今年的世界衛生大會。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

美國聯邦眾議院205位議員今天聯名致函世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求世衛邀請台灣以觀察員身分出席今年世界衛生大會（WHA），並參與世衛專家技術會議。

眾院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）與康諾里（Gerry Connolly）發動這項連署，簽署的還包括共和黨黨團會議主席錢尼（Liz Cheney）、外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）與首席議員麥考爾（Michael McCaul）、程序委員會主席麥高文（Jim McGovern）、國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）等重量級、跨黨派議員，展現對台灣參與世界衛生組織（WHO）的強力支持。

眾議員在給譚德塞的信函上表示，正值全球空前公衛危機之際，這封信函表達他們對台灣無條件以觀察員身分參加第73屆世界衛生大會與世衛技術性會議的強力支持。信函指出，台灣對全球公共衛生的承諾與處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的作為，證明將台灣納入世衛行動有其價值。

▲信函中指出台灣參加WHA的重要性。圖為美國眾議院台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）。（圖／翻攝自推特／@RepSteveChabot）

儘管台灣疫情處理表現出色並展現專業，但世衛在新冠肺炎危機中對台灣的態度卻令議員感到憂心。信函指出，台灣官員無法及時自世衛獲得必要資訊、被排除在世衛實驗室網路之外，台灣的疫情資訊未能與世衛會員國分享，台灣的統計資料也被錯誤納入中國數據之中。

信函也提到在2009到2019年間，台灣申請參與187場世衛技術性會議，卻有130場遭到拒絕。總統蔡英文於2016年當選以來，中國已成功施壓世衛暫停邀請台灣參與過去3屆世衛大會。信函也強調，聯合國大會第2758號決議與世衛大會第25.1號決議均未賦予北京代表台灣人民的權利。

▲WHO處理新冠肺炎疫情的方式受到外界批評。圖為WHO位於瑞士日內瓦的總部。（圖／路透社）

聯合國2758號決議是1971年聯合國大會上，決議恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利，承認中華人民共和國的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表的決議。1972年第25屆WHA大會上所通過的第25.1號決議，當時據WHO執行委員會向WHA建議，承認中華人民共和國是唯一在WHO代表中國的政府，並驅逐「蔣介石的代表」。

行政院大陸委員會曾說明，聯大第2758號決議案僅處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。

世衛大會第25.1號決議，當時據世衛執行委員會向世衛大會建議，承認中華人民共和國是唯一在世衛代表中國的政府，並驅逐「蔣介石的代表」。世衛大會決議文沒有「台灣是中國一部分」或「驅逐台灣代表」等文字，與世衛近來的說明並不相符。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！