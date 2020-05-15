比社交距離還短！高速公路激近民宅50cm「跨半步就到」　1到4樓住戶變地下世界

▲埃及「特雷耶‧艾爾-柔莫」（Teraet Al-Zomor）高速公路。（圖／翻攝自推特「dabiwalabhi」）

記者張靖榕／綜合外電報導

埃及在首都開羅西南20公里外的吉薩（Giza）建造一條高速公路，卻因為高速公路橫跨市區，竟和兩旁的民宅只隔不到50公分的距離，居民從陽台把腳伸出去還無法伸直；這樣的建設導致5樓以下的住戶，將「永無天明之日」。對此政府回應，高速公路對市民來說很有用的，而且該區受影響的建築至少4棟是違建。

《阿拉伯新聞》報導，這條名為「特雷耶‧艾爾-柔莫」（Teraet Al-Zomor）的高速公路，總長12公里，寬65.5公尺，今年完工，估計花費約3.17億美元（相當於台幣94.69億元）。高速公路完工以來，官方及建商就不斷接到當地居民的陳情抱怨；埃及住房部消息來源指出，被遮擋住的4棟民宅其實本身就都是違章建築。

埃及中央建設局局長納薩爾（Mahmoud Nassar）坦言，高速公路確實離民宅很近，只有50公分的距離，但這條路真的能為鄰里們帶來很多好處，而且建造過程一切符合法規標準。不過他也補充，土地調查當局和省政府已經組成調查小組，將針對高速公路周圍的建築進行調查，並且會祭出總額2.5億元埃及幣，作為對非違章建築居民的補償，並將建築拆除；而住家違反建築法規的居民們，得無條件失去家園。

居民打從一開始就反對這項建設，除了太過接近，也因為5樓以下的居民到時就會像住在地下世界，而從5樓窗戶平視出去，只能看到一輛輛帶著巨大轟鳴的車疾駛而過。居民對於自家的建築要因後到的高速公路而拆毀感到憤怒，其中一棟建築主人面對官方洩漏的「違章」消息，憤怒表示早在2008年就已取得合法證明，「一群騙子」！