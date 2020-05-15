川普威脅「斷絕對中關係」　疫情凸顯全球供應鏈脆弱：我們應該在美國製造一切

▲美國總統川普到賓州參訪醫療後勤公司「Owens & Minor」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周四（14日）表示，這次疫情凸顯全球供應鏈的脆弱性，美國應該把整條供應鏈搬回本土；他也威脅要和中國全面切斷關係，還說這樣可以讓美國剩下5000億美元。

川普14日登上《福斯商業頻道》（FOX Business），他接受訪問的前8分鐘，先為2020總統大選「造勢」，抨擊民主黨前國務卿、前總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton），再攻擊桑德斯（Bernie Sanders）、拜登（Joe Biden），還和記者一搭一唱，批評民主黨籍眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）是個災難。

疫情對於全球供應鏈的影響，川普舉例，美國把打造一台F-35閃電II戰鬥機所需的供應鏈，分段分散至世界各地，現在只要一個國家出問題無法生產，就會影響到後續供應，「我們應該在美國本土製造所有東西」！

早在從政以前就已有濃厚單邊主義思想的川普表示，他正在改變歐巴馬政府時期的政策，也就是從全球化強勢回歸成本土化。他甚至以蘋果公司（Apple Inc.）為例，這個美國科技生產巨頭的供應鏈遍布全球，卻受到各國政府的稅制等情況影響；他也提到歐盟，「如果他們把車賣過來，不用繳稅，如果我們想把車過去，根本不可能。」

至於對中關係，川普政府不斷抨擊中國在疫情之初的種種隱匿和失敗，才會導致全球大流行；他也向記者表示，有很多事情是美國可以做的，像是「和中國完全切斷關係」，「如果你做了，會發生什麼事？你如果完全切斷關係，可以省下5000億美元。」

川普當天從白宮飛往賓州阿倫敦（Allentown），參訪全球性的美國醫療後勤公司「Owens & Minor」。類似行程是疫情爆發後的第二次，他4月曾參觀另一間口罩工廠。