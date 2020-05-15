「中國駭客想偷疫苗研究」美FBI警告正在調查　國務卿譴責惡行

▲駭客企圖入侵美國新冠肺炎研究資療庫。（圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

美國國安調查當局昨天示警，受中國支持的駭客企圖竊取美國新冠肺炎治療方法及疫苗相關研究。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天予以譴責，並呼籲北京停止這項惡意行徑。

美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部旗下的網路安全和基礎設施安全局13日發布聲明表示，FBI正在調查中國駭客鎖定2019冠狀病毒疾病（COVID-19）研究機構，並危害其網絡一事。

聲明指出，美國當局注意到，這些駭客透過網絡及疫情研究人員，試圖非法取得疫苗、治療及篩檢相關智慧財產及公衛資料。「這項潛在資料竊取行為，危及到安全、有效及具效率治療方案的產出。」

蓬佩奧今天發表聲明，譴責受中國支持駭客試圖竊取美國新冠肺炎研究，並呼籲北京停止這項惡意行為。蓬佩奧表示，中國在網路空間的行為，是其在疫情期間諸多適得其反作為的延伸。

蓬佩奧指出，在美國與盟友夥伴共同協力以透明方式回應疫情，盼拯救生命之際，中國當局持續使科學家、記者及自己人民噤聲，並且散播虛假訊息，加劇疫情所帶來的危險。

美國總統川普11日被問及此事時，再次重申對中國疫情處理方式的不滿，並表示正在密切注意此事。