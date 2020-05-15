華爾街日報：台積電將赴美設廠　選定亞利桑那州

▲台積電將赴美設廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／中央社記者尹俊傑紐約14日專電

華爾街日報今天報導，美國對關鍵技術仰賴亞洲憂慮日深之際，晶圓代工龍頭台積電即將宣布在亞利桑那州設廠，採用5奈米製程，最快預計2023年底投入生產。

美國政府基於國安考量，致力減輕先進半導體等關鍵技術倚賴台灣、中國與南韓的程度。在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情激化美中對立的背景下，近期傳出美方官員與台積電、英特爾（Intel）商討在美國建廠事宜。

報導引述未具名知情人士說法指出，台積電12日召開董事會決議後，最快15日將宣布在亞利桑那州設廠。這座新廠最快可能2023年底投入生產，美國國務院與商務部都有參與設廠計畫。

根據知情人士說法，台積電新廠將採用當今最先進的5奈米製程。台積電近幾個月開始在台灣生產5奈米晶片，供客戶測試。

彭博觀點（Bloomberg Opinion）專欄評論家高燦鳴（Tim Culpan）近期撰文指出，基於美國國安疑慮、保護主義和日益升高的多樣化需求，台積電難以維持中立，勢將在美國建新廠，台積電許多大客戶所在的加州是適合地點。

台積電13日重申，內部持續評估海外設廠，美國是其中一個選項，目前尚無具體計畫，將依客戶需求考量，考量因素包含經濟、供應鏈、人員及成本等方面。

報導寫道，台積電為赴美建廠規畫多少預算、美方是否會提供財務獎勵方案，目前還不明朗。業界高層指出，設廠生產5奈米晶片幾乎肯定耗資超過100億美元（約新台幣2990億元）。

美國總統川普不斷鼓吹企業赴美生產，台積電如宣布在亞利桑那州設廠，對川普而言將是政治勝利。川普期盼所屬的共和黨在聯邦參議院保有多數席位，而亞利桑那州選出的共和黨籍聯邦參議員麥薩利（Martha McSally）爭取連任正深陷苦戰。

川普今天接受福斯財經新聞（Fox Business）專訪時說：「我們不該有供應鏈，所有東西都應該在美國。」