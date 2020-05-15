美國確診破140萬、8.5萬死！紐約州局部解封　肉品供應鏈受影響　

▲美國愛荷華州（Iowa）一名肉品加工廠員工，在口罩外再包一層防護。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間15日上午4點30分，美國累計確診人數141萬1466例、8萬5489死、24萬3430例病癒、總篩檢人數997萬4831人。單日新增確診人數較前一日增加2萬2000多例，許多地區疫情仍未脫離險境，且目前總計4名肉品加工廠監督人員死於新冠肺炎，恐衝擊肉品供應鏈。

綜合外電報導，美國政府雇員聯合會發言人指出，該名死於新冠肺炎的農業部食品安全監督人員，是來自堪薩斯的道奇市（Dodge City），為最新一名染疫病逝者；另外3名死者則分別在紐約州、伊利諾州和密西西比州。

食品安全監督人員之死，衝擊美國肉品供應鏈，屠宰場在好幾個州都被列為疫情熱點，導致必須暫時關閉，連帶影響牛肉和豬肉供應。這些雇員染疫的途徑並非來自牲畜，而是因為工廠內環境擁擠，本身就難以執行適當的社交距離。

全美食品及商業勞工組合（UFCWIU）指出，已有至少30家肉品包裝廠因疫情關係，被迫關廠，而工會裡已有至少30名成員死於心冠肺炎。

▲紐約州長宣布15日局部解封。（圖／路透社）

美國土地廣袤，各州疫情擴散情況差距大，部分疫情較和緩的州份便不斷有民眾要求解封；然而身為全球疫情中心的中心 ─ 紐約，受到大蘋果經濟停擺的龐大壓力，州長古莫（Andrew Cuomo）於14日宣布部分區域解封，但後續情況要看疫情發展。

紐約首例通報至今已經75天，紐約州死亡人數來到2萬7607例，占全美超過4分之1，不過近日死亡人數已逐漸下降。古莫表示，基本上紐約已經回到恐怖疫情爆發之前的狀態，因此市時候重新啟動經濟，但必須以聰明、精準的方式進行，「根據數據行事，根據科學行事，根據事實行事，根據指標行事。」

古莫指出，部分地區從周五（15日）開始解封，地方政府必須肩負起掌控情況的重任，每日監控疫情指標，確保個企業遵守政府的社交距離指引，並在數據出現變化時即時反應。