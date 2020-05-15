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全球破30萬死！俄羅斯6高官染疫　美140萬確診「紐約宣布局部解封」

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▲▼紐約州長安德魯‧古莫。（圖／路透社）

▲紐約州長古莫宣布，美東時間周五（15日）局部解封。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間15日上午4點30分，全球累計442萬6937例確診、30萬1160死、157萬8135例病癒。美國突破140萬確診8.5萬死，紐約州死亡成長趨緩，州長古莫宣布周五局部解封；俄羅斯新增近萬例確診，突破25萬人染疫。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國染疫人數來到141萬1466例、8萬5581死、總篩檢人口997萬4831人。古莫（Andrew Guomo）表示，紐約州當前情況幾乎已回到疫情恐怖爆發前的狀態，因此決定自美東時間周五（15日）開始進行局部解封，但一切依科學數據管理，社交距離仍必須做到。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁日前已下令，全國逐步解封。（圖／路透）

俄羅斯方面，在連續11天破萬例確診後，過去24小時新增9974例，累計25萬2245人染疫，並維持低死亡數2305人。總統普丁（Vladimir Putin）14日表示，41歲的教育部長佛科夫（Valery Falkov）先前確診新冠肺炎，但已經痊癒。

佛科夫是自總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、文化部長劉比莫娃（Olga Lyubimova）、建設及住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）、克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）之後，俄羅斯政府最新傳出有染疫的高官。

歐洲方面，英國累計23萬4431例確診、3萬3693死，染疫人口全球第三，死亡人數全球第二；西班牙累計22萬9540例確診、2萬7321死；義大利累計22萬3096例確診、3萬1368死；法國累計17萬8994例確診、2萬7428死；德國17萬4478例確診、7884死。

亞洲方面，土耳其累計14萬4749例確診、4007死；伊朗累計11萬4533例確診、6854死；中國累計8萬4025例確診、4637死；印度累計8萬1990例確診、2649死；韓國累計1萬991例確診、260死。

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