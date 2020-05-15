主播最愛「投資標的」曝光！王軍凱能存4成薪水…「一個操作」年賺8%

圖文／鏡週刊

當兵退伍就進入非凡當主播的王軍凱，是媒體圈少見大氣科學研究所畢業、既懂氣象又能播財經的主播，婚前他喜歡買基金投資，近幾年已將投資標的改為台股ETF。

「農曆年前武漢封城，我過完年回來就把手上的ETF都出掉，直到國安基金喊話要進場，才又謹慎買3、4成回來，沒想到這波彈那麼快。」即使是天天接觸財經新聞的非凡主播王軍凱，面對疫情當前、股市驚驚漲，他仍坦言，行情很難捉摸。

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王軍凱大方分享投資經，他剛出社會就養成定期定額買基金的習慣，婚後買房便是從基金提款200多萬元當頭期款，「最近這5、6年，我改買0050、0056 ETF，因為獲利比基金穩，變現也較快，只要手上有閒錢就買，不急著還房貸。」他解釋，像0056殖利率有約5%，而房貸利率僅1.5%，只要不買在貴的價位，就能賺到中間利差。

不僅投資穩，王軍凱更擅於精打細算，尤其他喜歡放假帶3個小孩四處露營，每年出國玩遍日本、紐西蘭等地，照樣還能存下4成薪水養房和投資，而這都要歸功於他記帳超過10年的老經驗，精準將大錢、小錢都花對地方。

王軍凱的ETF投資術

退伍後就進入非凡財經台至今，王軍凱對理財工具很熟悉，他透露，0056 ETF是有閒錢就買，0050 ETF則是看K值進出，當K值處於20以下，表示超跌，就會買進，當K值處於80以上，表示超漲，會賣出。

「我盤算過，這樣操作0050至少可以賺3%價差，而0056則是殖利率有5%，如果手上0056價差已經超過5%，會先走一趟，因為再擺也只是賺股息而已。」整體下來，去年靠ETF穩穩獲利8%，讓他很滿意。



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