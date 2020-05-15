金正恩留學瑞士時愛看性虐A書　曝光後被老爸揪回北韓

▲金正恩是個早熟的孩子，青春期時就對性虐待產生好奇。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

大家都知道，今年36歲的金正恩小時候留學瑞士。就讀於伯爾尼一所私立的國際學校。期間，可能因為一向成績平平的他某次考試成績特別好的關係，學校的老師懷疑他作弊，於是搜查他的書包，看看裡面是否有「小抄」。未料「小抄」沒找到，卻找到一本全是性虐(BDSM)內容的A書！

負責監視孩子們的北韓秘密警察把這件事向上級回報。於是，書還沒唸完的金正恩就被揪回北韓了。

1990年代，北韓前領導人金正日把金正恩、金與正兄妹等4個孩子都送到外國當「小留學生」， 同時讓他們謊稱是「北韓外交官的子女」。 因為擔心孩子們會被腐敗的西方文化污染而變壞，所以金正日派了北韓秘察警察從旁監梘 ，並且把孩子們的一舉一動向他回報。

關於金正恩這些具有豐富「色」彩的青春期秘聞之所以曝光，全拜這位神秘領袖日前爆出生不明之謎所賜。於是，偉大領袖在少年時代的性啟蒙秘辛，就這樣被曝光了。

當年那位學校老師本來是想搜他的「小抄」，未料歪打正著，竟然搜到他夾在教科書裡、一本德國出版的BDSM性虐雜誌。這件事後來被記錄在他的操行檔案中，如今才終於被人挖了出來。北韓秘密警察很快就發現了有關這則操行申誡的內容，於是向上報告。沒幾個月之後，這群孩子就被送回了北韓。

據了解，金正恩當年曾多次向他的朋友透露，他的真實姓名不是「白雲」(Pak Un，或譯朴銀)。在上述A書事件爆發之前，金正日對兒子的考試成績平平和對美國文化的迷戀(尤其是NBA)本來就相當不滿，A書事件之後就更不用說了。

這4個孩子當時是由金正恩的姨媽高英淑負責照顧的。後來她卻叛逃到美國。2016年她告訴《華盛頓郵報》，自己是如何努力想給孩子們一個有樂高玩具為伴的「正常童年」。

她說：「我們住在一個普通的房子裡，生活就像一個正常的家庭。我的角色就像他們的母親。我鼓勵他(金正恩)帶朋友回家，因為我希望他們過上正常的生活。我為孩子們做點心。他們吃了蛋糕， 一起玩樂高玩具。」

金正恩當年的好友：葡萄牙外交官的兒子米卡羅(Joao Micaelo)補充說：「我們在一起玩得很開心。他是個好人。很多孩子都喜歡他。但今天我對他的生活已一無所知。 我所知道的就是我在學校裡認識的那個人。他喜歡籃球。我們常常一起打球。我想對他說，如果你有空，不妨跟我聯絡，我們可以敘敘舊。」